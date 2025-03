Feijóo pide a Sánchez que le involucre en las conversaciones de defensa en busca de fórmulas para apoyar el rearme

El discurso de Alberto Núñez Feijóo fue muy duro en el Congreso. El líder del PP no entiende que el presidente del Gobierno no concretara números, cifras, inversiones, el armamento que piensa reforzar, el papel del Ejército y la fórmula con la que España pretende cumplir el compromiso europeo de aumentar el gasto en defensa de forma casi inmediata. El Ejecutivo ha explicado que el debate, también en las instituciones comunitarias, está muy abierto todavía; pero los conservadores señalan que en la mayoría de países se ha avanzado contando con los principales partidos políticos. Y que España va en la dirección contraria.

De ahí que Feijóo insistiera en que no ve que Sánchez tenga ningún plan y la única conclusión que ha sacado por ahora es que el presidente quiere “cambiarle el nombre” para que no se hable de rearme. Sin embargo, el líder del PP reconoció que el contexto geopolítico -cada día con más tensión- y el escenario que se ha abierto en todo el continente necesitaría como respuesta un pacto de Estado. Feijóo aseguró que en este momento, tal y como están las cosas, no apoyará al Gobierno. Pero, al mismo tiempo, evidenció su frustración por no estar informado, no participar en las conversaciones como primer partido político y no encontrar un puente para cruzar hacia ese acuerdo entre los dos grandes partidos.

“Usted no sabe nada de su plan de defensa, pero tiene claro que el PP debe decir que sí a todo. Esto no funciona así”, le avanzó Feijóo, para aclarar: “Yo no estoy a sus órdenes. Yo estoy al servicio de mi país”. Y, por eso, continuó, “le reclamo un plan de defensa con detalle”, “conocer el presupuesto con absoluta transparencia”, que lo “someta a la autorización de esta Cámara antes de tomar cualquier decisión” (la reclamación que siempre ha hecho) y añadió: que el PP esté en las conversaciones con el JEMAD y los responsables de los tres ejércitos, “que deben sentarse con el primer partido de España y concretar cuál es el alcance y contenido de lo que vamos a hacer”.

Con esta petición tan clara el líder del PP -a pesar de las críticas, los reproches y las advertencias- dejaba claras las condiciones y su voluntad de que le involucren como líder de oposición en las conversaciones sobre el plan de rearme.

En el grupo parlamentario también hicieron la misma lectura, y en sectores del partido insisten en que Feijóo “quiere formar parte de esto” pero no tiene herramientas porque Sánchez “ningunea e insulta al PP”.

Desde hace semanas es complicado encontrar diferencias de contenido en las posturas de los dos grandes partidos. Sobre todo, porque lo pactado en Europa responde a un gran acuerdo entre populares y socialdemócratas. Al PP sí le desconcierta que Sánchez -a su juicio para calmar a los socios de la izquierda- haya iniciado un camino hacia la “dulcificación” pidiendo no hablar en términos militaristas -de rearme puro y duro- y priorizando la transición energética y la tecnología para no mencionar los drones, los misiles, las fuerzas armadas y otras inversiones que en toda Europa están encima de la mesa.

Sobre todo, como también destacó Feijóo a lo largo de su intervención, porque consideran que Europa no se contentará con esas intenciones, teniendo en cuenta que otros muchos países están dando pasos agigantados en inversiones materiales. Y también, recalcan en el partido, porque las exigencias de aumento de inversión no se detendrán. Está por ver lo que sale de la cumbre de la OTAN en junio, pero los conservadores dan por hecho que el compromiso escalará más allá del 3%.

Y si esta es la hoja de ruta, el PP no ve posible que Sánchez se mantenga en esa posición. Además, en el núcleo duro de Feijóo reconocen que al líder conservador “le preocupa de verdad” lo que está por venir y las decisiones que comprometen a futuros gobiernos, más allá de esta legislatura. Por eso, aseguran, el líder del PP abrió una rendija en el debate del Congreso para abrir la puerta a un acercamiento si cambian los condicionantes.

La cuestión es que Feijóo se fue de la reunión en Moncloa hace días convencido de que el presidente buscará todas las fórmulas para evitar pasar por el Congreso todas las iniciativas que califica de “apaños”. Y por eso el nuevo marco que agita el PP es que si Sánchez no tiene apoyos parlamentarios ni Presupuestos, debe convocar elecciones. Esa será la exigencia repetida de los próximos días.