Los 'caídos' de Podemos que fueron amenazados antes de su expulsión: "Me dijeron que sacarían una denuncia si no renunciaba a las primarias"

La cúpula de Podemos empleó la denuncia por presunto acoso sexual contra Juan Carlos Monedero como un arma política para intentar neutralizar sus críticas a la postura oficial, partidaria de romper con Sumar. La formación, que no actuó a nivel interno contra el dirigente, sí utilizó la información para acallarle.

Un modus operandi que no es puntual, según reconocen otros cuadros que han pertenecido a Podemos y que fueron expulsados con pretextos disciplinarios por no compartir la línea de la direción estatal. Una cascada de salidas que comenzó en 2017, tras la fractura de Vistalegre 2 que llevó a Pablo Iglesias a tomar el control total de la organización.

Uno de los episodios más sonados tuvo lugar en Asturias, donde en febrero del año pasado Podemos terminó expulsando del partido a Covadonga Tomé, su única diputada autonómica, por mostrar tesis favorables a tender puentes con Yolanda Díaz. "Prefirieron quedarse sin representación en Asturias a mantenerla en el partido", recuerda Daniel Ripa, quien fuera secretario general del partido en la federación asturiana entre 2015 y 2021, cuando perdió las primarias frente a la candidatura oficialista, encabezada por Sofía Castañón, que entonces ocupaba un escaño en el Congreso de los Diputados y pertenecía a la cúpula morada.

Dos años después de su expulsión, Ripa ha rehecho su vida a nivel profesional y es profesor de Psioclogía Social en la Universidad de Extremadura, aunque permanece ligado a los movimientos sociales de Asturias. Relata la dureza de su salida después de haber puesto las bases del partido en el territorio y denuncia que su expulsión fue motivada por no plegarse a la dirección estatal. A él, relata, también intentaron neutralizar sus posiciones políticas favorables a Sumar apelando a supuestas denuncias que utilizaron como "arma política" para apartarlo.

"Un cargo de la dirección estatal me encerró en una sala y me dijo: 'hay una denuncia contra ti y si no te apartas, esa denuncia va a salir en los medios de comunicación y te va a destruir'", rememora. "Nunca me dijeron el motivo de aquella supuesta denuncia, porque luego sacaron otra cosa para expulsarme", continúa Ripa, que rechazó la petición de la cúpula y confrontó con la lista oficialista, perdiendo por un centenar de votos. En aquel momento, Podemos se centraba en rearmar el partido en los territorios con cargos de demostrada lealtad a la cúpula para evitar las deserciones en favor de Sumar.

Después de aquello, la dirección del partido intervino las cuentas bancarias de la federación asturiana. "Se inventaron que habíamos hecho mal uso de fondos económicos que provenían de nuestras donaciones del salario público y que los usábamos para financiar proyectos sociales", rememora. "Entre ellos estaba el de un músico asturiano que era desconocido, Rodrigo Cuevas, y que dos años después recibió el premio nacional de música". Aquel proyecto fue paralizado por la cúpula, y el responsable de Finanzas del partido dictaminó el traspaso del dinero a la cuenta bancaria del partido a nivel estatal. "Nos decían que era corrupción", rememora. Aquel motivo le valió después la expulsión, junto al "daño a la imagen del partido" por criticar los pasos de la dirección, un comodín empleado en muchas de las expulsiones. "Nosotros defendíamos la apertura del partido y la convergencia con Sumar, pero desde Madrid iban a la guerra abierta con Yolanda Díaz", relata.

A partir de estas posiciones, Ripa recuerda que "empezaron a presentar denuncias de forma sistemática por opiniones o publicaciones". "En total, expulsaron a 15 personas", apunta. Unos días antes de registrarse la lista electoral con la que Podemos concurriría a las autonómicas de mayo de 2023, Podemos expulsó a varios miembros de la candidatura, encabezada por Covadonga Tomé, que se había impuesto a la opción oficialista en las primarias previas a las elecciones.

Después de aquello, tanto Tomé como el sector crítico se encerarron en la sede de Podemos en Gijón en señal de protesta por las expulsiones. Ese encierro sirvió después de pretexto para expulsar a la propia candidata. En Fuenlabrada por las mismas fechas también hubo un encierro de similares características, aunque entonces se hacía para ir solos a las autonómcias, contra la directriz de la dirección madrileña de concurrir con IU. En este segundo caso respondían a las tesis de la cúpula estatal de Podemos y no fueron expulsados ni expedientados.

Ese pretexto se ha convertido en un comodín a la hora de llevar a cabo expulsiones por parte de la dirección, según admiten personas bien situadas y conocedoras del funcionamiento de la Comisión de Garantías, el tribunal interno de la formación que tiene "interlocución directa" con la cúpula morada. .

Ripa admite seguir sintiéndose representado en las tesis políticas de Podemos, pero carga contra la gestión que han hecho del partido sus principales dirigentes, amoldándolo a "los intereses de unas pocas personas".