Albares exige a Feijóo que pida perdón por haber provocado "un incidente diplomático" con República Dominicana

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "pida disculpas" por haber provocado un "incidente diplomático" con la República Dominicana con un vídeo de su partido, y también por haber "calumniado" al servicio exterior del Gobierno.

En unas declaraciones realizadas antes de participar en Barcelona en el encuentro 'Mujeres, paz y democracia', organizado por el CIDOB, Albares se ha referido al "incidente diplomático" ocurrido ayer con la República Dominicana a raíz de un vídeo del PP sobre la supuesta corrupción en el PSOE y que provocó la protesta del Ejecutivo dominicano.

"Esta mañana -ha indicado- he estado en contacto con el canciller de República Dominicana, que me ha trasladado el agradecimiento por el posicionamiento claro y firme del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia una república hermana como es República Dominicana". "He quedado -ha añadido- con tener una conversación telefónica con él donde una vez más le voy a trasladar que el Gobierno de España rechaza tajantemente estas técnicas del PP que degradan la política democrática, y que evidencian que ha abrazado abiertamente las que utiliza la extrema derecha, con injurias y calumnias, utilizando incluso la Inteligencia Artificial".

Según Albares, "ayer desgraciadamente Feijóo inició una vía nunca vista por parte de un partido de oposición, especialmente con respecto a un pueblo hermano de América Latina, que es crear un incidente diplomático completamente solventado gracias a las palabras del presidente del Gobierno perfectamente entendidas por el Gobierno de aquel país".

Ha recordado que Feijóo "ya habló de reunión de autócratas cuando estábamos reunidos en una cumbre con República Dominicana y esto lo que demuestra es que el PP y su líder están absolutamente incapacitados para gobernar España". "En un día tan importante como el de ayer, en el que los europeos hemos demostrado unidad -ha apuntado Albares- Feijóo, en lugar de alentar al Gobierno y situarse a su lado, se dedicaba a hacer cosas que degradan la política, y a difamar a un pueblo hermano".

Ha explicado que él, como ministro de Asuntos Exteriores, ya está "acostumbrado a los bulos y a la difamación del PP, pero quiero aprovechar esta ocasión para exigir a Feijóo que pida disculpas al servicio exterior de España, al que ayer calumnió al decir que torturaba en sus embajadas y daba golpes de Estado".