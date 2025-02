Montero protagoniza el pleno del Congreso, tras el choque con Yolanda Díaz por el SMI

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, protagonizará este miércoles el Pleno del Congreso tras el choque con el Ministerio de Trabajo que dirige la líder de Sumar, Yolanda Díaz, por la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI). La dirigente socialista, que hace una semana fue baja de última hora por una baja médica, tendrá que hacer frente ahora a las preguntas pendientes y las nuevas presentadas de PP, Vox, Junts y Podemos sobre la política fiscal del Ejecutivo.

La semana pasada se abrió una nueva brecha en el seno del Gobierno tras la decisión de Montero de aplicar tributos a la subida del SMI a pesar del desacuerdo de Díaz. Una discrepancia que se visibilizó incluso en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de esa misma semana con la ministra portavoz, Pilar Alegría.

Podemos y Junts también ponen el foco en la tributación

Por ello, desde el PP son varios los que cuestionarán a Montero sobre este asunto: el portavoz económico de los 'populares', Juan Bravo, le pedirá a la dirigente socialista que explique si el 'escudo social' del Gobierno era esto, mientras que la secretaria general, Cuca Gamarra, le preguntará que si "piensa hacer algo para que las familias dejen de perder poder adquisitivo".

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, y la vicesecretaria general de Educación y Salud, Ester Muñoz, usarán sus turnos de palabra para conocer si Montero "cree que los ciudadanos merecen una ministra como usted" y "cuál es la política de aplazamiento de deudas del Ministerio de Hacienda", respectivamente.

Desde Vox, será el portavoz económico, José María Figaredo, quien ponga el foco en la política fiscal del Ejecutivo cuestionándole a Montero si "va a cambiar la política fiscal del Gobierno en 2025".

Aunque no solo la oposición quiere preguntar a Montero por el asunto, el diputado de Junts Josep María Cruset se dirigirá a la vicepresidenta para que le explique "cómo justifica el gobierno el aumento de impuestos que sufren los ciudadanos en el contexto económico actual".

De su lado, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le pedirá saber "qué cambios piensa ejecutar en la política fiscal el gobierno a la luz de los beneficios desorbitados de la banca y del nuevo contexto internacional en Estados Unidos".

A Sumar le cuelan lo que no quería Podemos

Pero Montero no será la única que rinda cuentas en el Congreso sobre este asunto, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, pedirá a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que explique el próximo miércoles ante el Pleno de la Cámara si "le merece la pena seguir siendo ministra" tras sus choques con ministros socialistas.

El pasado miércoles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya le soltó a Díaz también en la sesión de control que al exvicepresidente primero y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, "no le habrían colado" lo que Hacienda le acababa de colar a ella. Y es que en opinión del PP Sánchez tiene una vicepresidenta "dócil" y "hace negocio de eso". "Es una vicepresidenta de 'me enfado y no respiro'", comentan con ironía fuentes 'populares' a Europa Press.

En este contexto, también aprovechará para hurgar en el choque interno del Gobierno a cuenta de la tributación del SMI, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper. En su caso, será con la portavoz gubernamental y ministra de Educación, Pilar Alegría, para que aclare si "es portavoz de todo el Gobierno o sólo de una parte".

Esta pregunta llega a raíz de que el pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría negase en voz baja, aunque captada por los micrófonos, la afirmación que había hecho Díaz, quejándose de que se había enterado por la prensa de que finalmente Hacienda había optado por forzar la tributación del SMI, tras su subida hasta los 1.184 euros.

Sánchez tendrá preguntas de PP, Junts y Bildu

Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Sara Aagesen. / José Luis Roca

Como broche final a este asunto, es previsible que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aproveche su cara a cara habitual con el presidente Pedro Sánchez para ahondar en la estabilidad del Ejecutivo y en la relación son su socio de Gobierno, Sumar, ya que la pregunta registrada por el dirigente 'popular' es que si "le preocupa la calidad de vida de los españoles".

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras y el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, serán los otros dos oradores que se dirijan al jefe del Ejecutivo, la primera pondrá el foco en la "situación política" de España y el segundo en el "grave problema de la vivienda".

Torres vuelve a renir cuentas

Por último, como viene siendo habitual, el PP seguirá haciendo hincapié en los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo, lo harán a través de una pregunta que formulará la diputada Patricia Rodríguez al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. "¿Está orgulloso de su último año como ministro?", es el texto registrado.

Y también a través de una interpelación dirigido también al líder del PSOE canario para abordar en profundidad, una vez más, las "ramificaciones territoriales de los casos de corrupción que cercan al Gobierno", lo que derivará en una votación sobre este asunto a la semana que viene.