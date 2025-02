Sánchez mete a Trump en la política española y exige a Feijóo que rompa cualquier acuerdo con la "multinacional ultraderechista" de Vox

Pedro Sánchez se ha erigido a sí mismo como el líder europeo que aporta el mayor porcentaje del crecimiento económico de la zona euro. Es su arranque 'triunfal' para sacar a la palestra a Donald Trump y al "hombre más rico del mundo" -en referencia a Elon Musk- protagonistas de la que últimamente es su frase favorita: la oposición es "fuerte con el débil y servil con el poderoso". La hemos oído en el Congreso esta misma semana y este sábado en los congresos del Partido Socialista en Euskadi y en La Rioja.

Pedro Sánchez no se ha salido del guión. Tanto en San Sebastián como en Logroño ha sacado a pasear a su nueva bestia negra, la "internacional ultraderechista" que encabeza Vox, al que define como como el "caballo de Troya" para romper Europa. En sus dos intervenciones sabatinas, sin embargo, ha dirigido sus ataques con mayor ímpetu contra Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho que "no sabe, no le dejan o no puede hacer la oposición que merece España".

La conclusión a la que ha llegado Sánchez ante los militantes vascos y riojanos ha sido exigir al presidente del PP que rompa cualquier acuerdo, toda alianza, con Vox y la "multinacional ultraderechista". El líder de los populares ha recibido una cascada de descalificaciones.

Pero de la polémica por la tributación del salario mínimo interprofesional, más allá de que el Gobierno seguirá subiendo el SMI cada año, ni una palabra. Como si no existiera. Y en lugar de sus problemas con la Justicia ha preferido recordar a "Bárcenas y los sobresueldos" del PP.

El líder del PSOE ha puesto en valor la Ley contra la Violencia de Género que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; la excepción ibérica que permitió el abaratamiento de la energía; la aprobación de la Ley de Eutanasia; la reforma laboral y la creación de empleo; y la futura aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Enfrente de esto, ha dicho, hay una "oposición dando tumbos entre la irrelevancia y el oportunismo".

"Yo no sé si este hombre, el señor Feijóo, es o no es presidente porque no quiere, pero lo que tengo claro es que no sabe, no le dejan o no puede hacer la oposición que merece España".

El líder del PSOE ha afirmado que para Feijóo "lo que diga [Santiago] Abascal va a misa" y que su "única innovación" como líder del PP ha sido "legitimar la presencia de la ultraderecha". En línea con su argumentación contra lo que viene llamando "tecnocasta", Sánchez ha apuntado que la "internacional ultraderechista" es más una "multinacional ultraderechista" que cambiaría su lema de 'Todo por la patria' a "todo por la pasta". Otra de sus frases favoritas de los últimos tiempos.