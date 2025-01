El eurodiputado Toni Comín niega las acusaciones de acoso sexual y psicológico: "Bromas y comentarios más o menos oportunos"

Este viernes La Vanguardia ha publicado una denuncia contra Toni Comín por parte de un excolaborador del eurodiputado electo de Junts. Este exasesor le ha acusado de un presunto acoso sexual y psicológico ante el Comité Consultivo del Parlamento Europeo, responsable de investigar posibles casos de hostigamiento en la Eurocámara. El denunciante asegura que, durante los siete años en los que trabajó con Comín, habría sido víctima de insinuaciones, tocamientos, propuestas y preguntas insistentes sobre su vida sexual. Asimismo, ha denunciado malos tratos en el ámbito laboral.

La presunta víctima habría expuesto su situación al expresident Carles Puigdemont, pero Junts no abrió entonces ningún procedimiento interno. Ahora, a través de un comunicado, la formación política ha asegurado que ya se ha abierto una investigación, subrayando que el proceso "tiene que asegurar, por un lado, la protección a la persona denunciando, y al mismo la presunción de inocencia del eurodiputado Toni Comín".

El comunicado de Toni Comín: "Nunca he invadido la intimidad del denunciante"

El exconseller, tras la publicación de la denuncia, ha negado "con toda rotundidad" en un comunicado desde la red social X "haber ejercido ningún acto de acoso ni maltrato laboral, psicológico o sexual" contra el denunciante. En él ha asegurado que "algunos de los hechos a los que se hace referencia en la noticia se refieren, de forma completamente tergiversada, a bromas y comentarios más o menos oportunos, en el marco de una relación de confianza y amistad construida durante el mandato".

Comín sostiene no haber invadido nunca la intimidad de del exasesor de Junts en Bruselas. Es más, en su comunicado subraya que esta persona jamás ha sido su asistente. "No ha sido asistente mío, ni he tenido ningún vínculo legal con él ni ninguna autoridad laboral sobre él", ha explicado.

La denuncia: ¿Un delito de homofobia?

De igual forma, Comín ha indicado que valorará "en qué medida" esta denuncia puede ser considerada constitutiva de un delito de odio por homofobia. "Es decir, un atentado contra mi integridad por motivo de mi orientación sexual", destaca el eurodiputado. Comín ha asegurado también que debido a "la gravedad y la falsedad" de las acusaciones, emprenderá acciones legales para demostrar su "honorabilidad, inocencia y la corrección de su comportamiento en todo momento".

La denuncia coincide con las acusaciones del rapero mallorquín Valtònyc -- exiliado en Bélgica durante cinco años tras ser condenado a tres años y medio de cárcel por varios delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la Corona y amenazas -- al exconseller. En un comunicado, el músico acusó a Comín de presuntas irregularidades relativas a su cargo como vicepresidente del Consell de la República, donde Valtònyc ejerció de responsable informático.