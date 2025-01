Yolanda Díaz denuncia que Economía ha "vetado" la reducción de jornada en el Consejo de Ministros: "Ayer nos lo comunicó"

Yolanda Díaz denuncia que el Ministerio de Economía ha "vetado" el debate de la reducción de jornada laboral para impedir su debate en Consejo de Ministros la próxima semana, después de firmarse en diciembre un acuerdo de diálogo social con los sindicatos. La vicepresidenta segunda ha criticado el "bloqueo" del PSOE en esta medida, después de semanas de tensiones con el departamento de Carlos Cuerpo, que niega este bloqueo pero que reclama un "debate a fondo" de la medida antes de su aprobación.

El Ministerio de Trabajo preveía llevar el próximo lunes 13 de enero el acuerdo sobre reducción de jornada a Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), requisito previo para su posterior aprobación en Consejo de Ministros para los asuntos económicos. Además, Trabajo había reclamado que el Gobierno aprobase el próximo martes habitlitar la vía de urgencia para tramitar este anteproyecto de ley. Dos peticiones a las que se ha opuesto el Ministerio de Economía, según denuncian desde la Vicepresidencia segunda. El departamento de Cuerpo remitió este martes un escrito a Trabajo informando de que no se debatirá la próxima semana, posponiendo el debate a no antes del 27 de enero, puesto que el 20 de enero no se reúne la CDGAE.

Así lo ha denunciado la propia Díaz este miércoles en una entrevista en Telecinco, donde ha vuelto a cargar contra el ala socialista del Gobierno. "El PSOE lleva meses bloqueando. Ayer se nos respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando que este acuerdo de diálogo social llegue a ser discutido en Consejo de Ministros", criticó. "Yo no hago política de promesas incumplidas, no engaño a nadie", continuó, en un nuevo compromiso hacia el ala socialista del Gobierno.

"No pensaba que fuera a actuar así el PSOE, pero ya me consta por escrito", denunció Díaz. "Es muy grave porque es compromiso del Gobierno de España porque está en el acuerdo de investidura, es un compromiso del presidente de Gobierno", denunció Díaz, que insistió en los once meses de diálogo social para lograr alcanzar un acuerdo, que finalmente se firmó solo con los sindicatos después de que la CEOE se levantara de la mesa en noviembre.

En los últimos días se han evidenciado las diferencias entre el ministerio de Economía y Trabajo en varios puntos. El primero son los plazos de aplicación de la reducción de jornada laboral a 37 horas y media desde las 40 horas actuales. Desde el departamento socialista defienden una aplicación gradual para las pymes, y piden también un "acompañamiento" a las empresas, además de un paquete de ayudas económicas. Unas ayudas que la propia Díaz ofreción a los empresarios durante la negociación, pero que retiró después de que abandonaran el diálogo social.

Díaz, que la semana pasada tildó de "mala persona" a Cuerpo por sus resistencias a aprobar la medida en los términos firmados con los sindicatos, ha insistido este miércoles en sus críticas al PSOE: "Incumplir promesas como la reducción de la jornada laboral sirve para crear desafección ciudadana y ensanchar el camino a la extrema derecha", continuó Díaz, que sin embargo avanzó que el compromiso de Gobierno se cumplirá: "Mi palabra va a misa, lo hemos rubricado ante todos los españoles el presidente de Gobierno y yo misma".

Uno de los motivos del ministro Carlos Cuerpo para introducir modificaciones al acuerdo con sindicatos es la "realidad parlamentaria", puesto que la reducción de jornada no cuenta ahora con un respaldo mayoritario de la cámara, ante el rechazo de Junts y PP. Preguntada sobre este punto, Díaz ha desvinculado la aprobación de la medida de su posterior debate parlamentario -"¿vamos a dejar de legislar porque no tengamos los votos garantizados?", se preguntó-

La vicepresidenta segunda sí ha desvelado que la semana pasada habló con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para tratar de lograr sus apoyos, sin desvelar el contenido de las conversaciones. La vicepresidenta segunda también ha asegurado que también ha hablado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la reducción de jornada laboral, "y el presidente lo sabe".

Cuerpo desmiente a Díaz

La denuncia pública de Díaz ha hecho reaccionar al Ministerio de Economía. Si la semana pasada se vio obligado a salir al paso de las acusaciones para asegurar que la reducción de jornada era una "prioridad", este miércoles el propio ministro Carlos Cuerpo ha salido a desmentir con rotundidad a la vicepresidenta segunda del Gobierno, negando la existencia de un veto pero pidiendo un "debate a fondo" de todos los ministerios con competencias económicas y para moldear la reforma para garantizarse los apoyos parlamentarios suficientes.

"Desmentimos por completo esas afirmaciones. Desde Economía no se está bloqueando absolutamente nada. Estamos dando la mayor prioridad" a la reducción de jornada, ha sentenciado personalmente Carlos Cuerpo en declaraciones a los medios de comunicación. "Queremos que este proyecto sea una realidad y que lo sea lo antes posible. Hay que trabajar teniendo en cuenta todas las realidades: la realidad de nuestra economía y de nuestras empresas, pero también la realidad parlamentaria. Tenemos que conseguir que sea un proyecto que alcance una mayoría parlamentaria", ha subrayado. "Economía está dando prioridad absoluta a este proyecto. Queremos que pase toda la tramitación necesaria lo más rápidamente posible y también con todas las garantías".

El ministro Cuerpo ha especificado que ayer mismo el Ministerio de Trabajo trasladó la petición de llevar a la CDGAE, y que es en ese momento cuando se activa el proceso para que todos los ministerios con competencias económicas puedan empezar a trasladar sus propuestas y sus alegaciones al futuro proyecto legal para reducir la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. "No es un asunto de trámite. Es un asunto fundamental, prioritario. Tenemos que garantizar que exista una discusión a fondo (...) y asegurarnos que se garantiza la consecución de manera efectiva esa conquista social".

Fuentes oficiales de Economía niegan cuelquier bloqueo de la tramitación urgente de la reducción de la jornada laboral", y señalan que "dada su trascendencia e importancia ha dispuesto que pueda ser tratado en la primera reunión de la CDGAE en la que sea posible", que en principio será la que se celebrará el próximo 27 de enero. .