Miguel Ángel Rodríguez declara en el Supremo, en directo: pide una "condena ejemplar" al fiscal general y asegura que Sánchez "tiene que ser juzgado"

Rodríguez: "El presidente del Gobierno ha decidido atacar a Ayuso y eso es lo que le va a llevar también a él al juzgado"

El jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha respondido a las preguntas de los periodistas tras su declaración como testigo ante el juez del Supremo en la causa que investiga la presunta revelación de secretos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "El juez ha dicho que sigue siendo un asunto secreto así que no me voy a referir a lo que he dicho, pero creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado y creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un ciudadano español", ha comenzado Rodríguez su intervención.

"Si el señor González Amador no fuera el novio de Ayuso hace tiempo que este asunto lo habría resuelto Hacienda, como otros miles de casos", ha defendido, además de señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "El que tiene que ser juzgado es el señor Sánchez. Ha decidido atacar a Ayuso y eso es lo que le va a llevar también a él al juzgado".