En directo | Sánchez reúne al PSOE para intentar aplacar los ánimos por la "financiación singular" pactada en Cataluña

Recelo a más federalización

En el partido se pretende con este congreso federal alentar una renovación tanto orgánica como estratégica y programática. El último cambio en el Gobierno, con la entrada de Óscar López, hasta ahora jefe de Gabinete de Sánchez, para sustituir al independiente José Luis Escrivá en la cartera de Transformación Digital da cuenta de intento de dar más carga política al Ejecutivo. Más ministros escuderos que actúen como coportavoces oficiosos para contrarrestar el asedio de la oposición.

En el plano ideológico desde la dirección se alienta un impulso del federalismo, en un intento tanto de prefijar una posición como de justificar el concierto catalán, pero que se ve con recelo desde algunas de las federaciones del interior. Desde una de ellas, advierten que el federalismo no es caer en “asimetrías” y apuestan por un “Estado fuerte para garantizar la igualdad”. En esta línea abogan por no desviarse de la declaración de Granada, “que ya va hacia un modelo federal”, para no caer en un “modelo que no tiene fin”.