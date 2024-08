Feijóo exige elecciones para acabar con la 'miseria' causada por el Gobierno

El nuevo curso político será tenso y el PP irá con todo para derribar a Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue claro esta mañana en la un acto que reunió a unos 2.000 populares en la carballeira de San Xusto de Cerdedo-Cotobade. Anticipó que el curso "se le hará muy largo" al presidente del Gobierno y exigió convocar a los españoles a votar. "Dimitir y convocar son los dos únicos verbos que debería conjugar", sostuvo en alusión a un adelanto electoral que no se realizará, si bien un fracaso en la negociación de los presupuestos generales para 2025 abriría un escenario de enorme incertidumbre.

El diagnóstico trazado por Feijóo fue el habitual: una España que se rompe política y económicamente, pese a los datos positivos de empleo y crecimiento del PIB. Su receta será apostar por un giro de guion para traer prosperidad, prometió. "Vamos a ofrecer un Gobierno que abandone la misera económica, política y social", espetó ante el aplauso de los suyos, como los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Otros pesos pesados no acudieron a la cita, como Isabel Díaz Ayuso (Madrid) o José Manuel Moreno Bonilla (Andalucía).

Todos los barones populares serán convocados el viernes a un encuentro para crear un frente contra el Gobierno y su acuerdo con ERC para establecer un concierto económico en Cataluña, que lograría así recaudar y gestionar el 100% de los tributos en su territorio a cambio de un pago solidario al Gobierno y otro vinculado a los servicios de la administración central.

"Una minoría no nos va a imponer cómo tenemos que vivir"

"Rechazo los privilegios que se están intercambiando unos pocos. España no va a volver al chantaje de nadie, nadie va a humillarnos por el interés de una persona ni una minoría nos va a imponer cómo tenemos que vivir", prometió sobre el cambio que aplicará si llega a Moncloa. "Sánchez no gobierna, mercadea con lo que no es suyo, con el dinero de los españoles, la igualdad y la dignidad de las instituciones" añadió.

También elevó el tono contra las supuestas corrupetas del Ejecutivo. "Hoy es más fácil entrar en Moncloa si patrocinas una cátedra que si ganas por mayoría absoluta en Galicia", espetó en alusión a la negativa, de momento, de Sánchez a recibir a Alfonso Rueda, que a comienzos de año logró su primera mayoría absoluta tras las cuatro de Feijóo.

Alfonso Rueda también afiló el discurso, especialmente en lo relativo al sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, que cambiará de manera radical si prospera el concierto catalán. "Nadie va a conseguir que nos peleemos por los restos del banquete del independentismo", espetó tras criticar también a Óscar Puente, ministro de Transportes, por sostener que Galicia no tenía derecho a quejarse en materia ferroviaria, pese a las numerosas incidencias de los últimos meses.