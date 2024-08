Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: "La solidaridad en inmigración no se mide ni depende de si hay una reunión en La Mareta o no la hay"

Óscar Puente (Valladolid, 1968) se ha convertido en el ‘enfant terrible’ del Gobierno de Pedro Sánchez. Polemiza y confronta sin problema con el ala más dura del PP y con Vox. Ni siquiera teme criticar sentencias del Tribunal Supremo y asume que sus declaraciones siempre son controvertidas, quizás porque reconoce que "aunque no soy portavoz del Gobierno, me preguntan por lo que pasa en todos los ministerios".

¿Por qué ha tardado 12 días el presidente Pedro Sánchez en contestar a las peticiones del presidente Fernando Clavijo para abordar la crisis migratoria y no hubo una reunión en La Mareta (Lanzarote), donde ha pasado sus vacaciones?

Al final lo importante es que se ha producido una reunión oficial, como requiere la importancia del asunto a tratar, entre ambos presidentes y que no está enmarcada en un encuentro informal aprovechando una vacaciones privadas, que creo que Pedro Sánchez merece como cualquier otra persona. El Gobierno de España tiene una sensibilidad muy clara con Canarias respecto al problema migratorio y ésta no depende de que el presidente Sánchez se reúna o no con el presidente Clavijo de forma privada en La Mareta. En el Consejo de Ministros se sienta una persona, Ángel Víctor Torres, que ha sido presidente de Canarias y que me consta, porque lo he vivido en primera persona, que se ha dejado la piel en este asunto y que, junto al gobierno canario, ha pactado una solución al problema con los menores a la que el PP ha votado en contra.

Pero sí ha recibido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ha dado la impresión de que se ha ninguneado al presidente Clavijo.

Illa y Marlaska tienen una muy buena relación personal con el presidente y han estado con él en calidad de amigos. No fueron a tratar asuntos oficiales, no ha habido ninguna reunión oficial, se les ha recibido para pasar con él unos días de vacaciones. Haría bien CC y el presidente Clavijo en no mirar con recelo al Gobierno de España sino a sus propios socios en el Gobierno de Canarias.

¿Insiste en culpar al PP de que no saliera adelante la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y que, por tanto, Canarias siga soportando el drama humanitario que supone ser la frontera sur de Europa?

¿Hace falta que el PP se retrate más en este problema? Se retrata todos los días porque no tiene un modelo para abordar el problema de la inmigración. En territorios como Canarias o como Ceuta, en los que el PP o gobierna o participa en el gobierno, tienen un discurso y en Castilla y León tienen otro. Y en Valencia tienen otro. Ese es el problema. No hay un PP con un mínimo sentido de Estado. Que un país como España, con casi 50 millones de habitantes, vea como un problema tramitar el realojo de 6..000 menores es que no hay por dónde agarrarlo. Pero claro, como el PP ha comprado el discurso de que los menores son una fuente de problemas, lo que no es cierto, cuando se está presionado por la ultraderecha y se cede a esas presiones pues es muy difícil que el PP tenga una postura responsable y sensata. Lo que tenemos que hacer es pedir al PP que adopte una posición de Estado y que coopere y que colabore, que no deje a Canarias o a Ceuta y a Melilla a su suerte.

¿Y el Gobierno de España o la Unión Europea no han dejado sola a Canarias?

Este es un problema global que debe ser abordado con una óptica europea, y afortunadamente el pacto migratorio ha entrado en vigor en junio, y si descendemos a la órbita nacional no se debe poner el foco solo en el Gobierno. Es curioso que es en los territorios donde se experimenta el contacto más directo con los inmigrantes son los pueblos que muestran una mayor solidaridad y una mayor empatía. El pueblo canario es un pueblo empático con el inmigrante, es un pueblo acogedor, solidario y es sorprendente que quienes estamos en territorios más apartados, más necesitados de población porque hay una España que se desangra desde el punto de vista demográfico y que requiere de la migración, sean los que manifiestan mayores reticencias

¿Y qué explicación tiene ese fenómeno que usted describe?

Que la derecha de este país se ha echado en brazos de algunos aspectos de las tesis de la ultraderecha y se ha abrazado a la idea de que la migración es una fuente de problemas cuando, si se aborda con altura de miras y si se aborda con generosidad, es una oportunidad más que un problema para un país y para un continente como el europeo que es un continente envejecido con una tasa de natalidad muy baja, con un saldo vegetativo negativo. Se muere más gente en Europa de la que nace y si crecemos o mantenemos población en muchos territorios es en base, sobre todo, a la inmigración.

¿La agenda canaria que CC firmó para investir a Sánchez se vería afectada si ni Junts ni ERC, como ya ha amagado el pasado miércoles, apoyan los Presupuestos del Estado para el año 2025?

¿Por qué?

Por ejemplo, las ayudas para la gratuidad al transporte público son 81 millones de euros y el Gobierno de Canarias considera que este año deberían ser 141 millones. O las compensaciones al transporte de mercancías siguen congeladas desde 2019.

Las ayudas al transporte público no estaban contempladas en el presupuesto del año 2023 y se aprobaron vía decreto, lo que demuestra que este tipo de medidas se pueden adoptar al margen de la dinámica de aprobación de presupuestos. Pero no hablemos solo de eso, hablemos de los 600 millones de euros que el Estado ha puesto para subvencionar los billetes de avión de los residentes de Canarias, que es el doble de lo que hubo en 2022. Este sistema, por cierto, se puso en marcha en el año 2018, cuando llegó el presidente Sánchez al gobierno. El lunes le dije al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de una manera suave, que el problema ahora mismo, en el caso de mi ministerio, no es el dinero que nosotros ponemos encima de la mesa para la ejecución de infraestructuras viarias, de carreteras, sino su ejecución por parte de las administraciones locales, tanto del gobierno canario como de los cabildos insulares y de los ayuntamientos. Es decir, no hay un problema de falta de recursos, hay un problema de baja ejecución de los recursos que se ponen a disposición de las autoridades locales. Entonces, la agenda canaria, si tiene un problema, ese es la baja ejecución por parte de las autoridades canarias de los recursos que tienen a su disposición por parte del Estado.

¿Las instituciones no están haciendo sus deberes?

No, están gestionando de manera ineficiente y poco eficaz los recursos públicos que pone a su disposición el Gobierno de España. No gestionan bien y no hay más que ver las cifras de ejecución. Estamos ahora con la firma del tercer convenio para carreteras y he trasladado al presidente Clavijo que vamos a dar prioridad a los proyectos que estén maduros. No vamos a seguir poniendo dinero en los convenios que luego no se ejecutan porque se asocian a proyectos que no tienen siquiera los estudios de viabilidad. Vamos a acabar con la filosofía de pedir dinero y vender partidas a la opinión pública de proyectos inmaduros. Voy a poner el ejemplo del tren de Tenerife, que supone una enorme cantidad de dinero para el año 2024 cuando no están hechos todavía los estudios de viabilidad siquiera. Primero maduremos eso y luego pondremos el dinero.

Pues usted parece bastante satisfecho de como se han hecho las cosas en La Palma y de que ha funcionado la colaboración entre administraciones.

Salí el lunes de La Palma con la sensación de que hemos sentado las bases para abordar un fenómeno de crisis tan grave como el que se vivió con la erupción con un grado de consenso muy alto con otras administraciones y con los propios afectados. Para mí, La Palma es un proceso ejemplar en el que ha habido muchas expropiaciones y no tenemos ni un litigio. Comparado con otro evento trágico como el terremoto de Lorca en 2011, aún hay pleitos abiertos. La recuperación de La Palma tras la tragedia que supuso la erupción se está gestionando no solo de manera rápida sino ejemplar, con satisfacción de las personas afectadas, con mucho diálogo y con una labor de coordinación entres las distintas administraciones verdaderamente encomiable.

Antes dijo que se van a revisar los convenios suscritos. ¿Quiere esto decir que va a venir menos dinero a Canarias?

No. Quiere decir que vamos a vincular el dinero a proyectos que estén realmente en disposición de ser ejecutados en el plazo más inmediato posible para conseguir un mejor grado de ejecución de esas infraestructuras. El convenio de carreteras tendrá que estar basado, desde el punto de vista del Estado, en proyectos que realmente puedan salir adelante. Vamos a vincular la financiación a esos proyectos y no a venderle a los ciudadanos infraestructuras que no tienen aprobados todos los instrumentos para ser llevadas a cabo.

Ha hablado de los trenes y en marzo anunció que iba a crear un grupo de trabajo técnico. Sobre la base de lo que está diciendo, ¿son o no viables?

Tenerife no tiene estudio de viabilidad y aún así el Gobierno de España ya ha puesto 50 millones de euros para ambas redes ferroviarias. Gran Canaria sí tiene ese estudio. Vamos a examinarlo, vamos a intentar conocerlo y, a partir de ahí, una vez que lo veamos, si ese estudio de viabilidad es favorable y es correcto, abordaremos la siguiente fase, que es empezar ya el estudio informativo en relación con ese procedimiento. Y por tanto, la financiación que tenemos que vincular a ese proyecto es la correspondiente al estudio informativo. Y después entraremos en la fase de proyecto y después entraremos en la fase de ejecución de obra. Sin olvidar que se trata de infraestructuras de carácter autonómico y que, por tanto, es la Administración autonómica la primera que tiene la obligación de desarrollarlas y financiarlas y el ministerio cooperará en la búsqueda de financiación estatal y de la Unión Europea. Pero, insisto, son infraestructuras de carácter autonómico.

¿Es partidario de que Canarias cogestione, junto a Aena, los aeropuertos canarios?

España tiene un sistema de gestión aeroportuario que es un modelo de éxito mundial. Aena es el primer gestor aeroportuario del mundo, con más de 87 instalaciones y que mueve cifras de récord de viajeros. Somos el país del mundo que más viajeros mueve por avión. Este año superaremos los 307 millones de viajeros. Creo que todo lo que proponga Canarias debería ir en la línea de mejorar el sistema y no de acaparar competencias.