ERC reactiva su pugna interna: así se están moviendo Junqueras y la candidatura rival

Tras una pequeña tregua veraniega, ERC se dispone a reactivar en los próximos días la pugna interna que vive el partido por el control de la organización. Sobre el papel, se pueden dibujar ya dos grandes facciones en lucha: una liderada por el exlíder de la formación, Oriol Junqueras, y otra liderada por dirigentes que piden una "renovación" de la cúpula y que son afines a Marta Rovira, la secretaria general. En los últimos días, cada parte ha empezado a hacer movimientos de peso de cara a intentar ganar la votación que dirimirá quien es el ganador y que está programada para el 30 de noviembre.

El primero en mover ficha en el tablero -y que ha servido para dejar atrás la tregua estival- ha sido el propio Junqueras. Este miércoles transcendió desde su entorno que el exlíder de ERC quiere avanzar el congreso a septiembre alegando que la fecha de noviembre incumple los estatutos. "La gente no entiende por qué se ha retrasado tanto", expone una voz autorizada de la candidatura. La idea que tiene es presentar una solicitud formal reclamando este adelanto para que el partido se pronuncie. La petición de Junqueras tiene difícil prosperar, pero sirve para poner presión a la candidatura rival. El exlíder de ERC sabe que con su movimiento pone de relieve la gran debilidad de sus oponentes, que es que aún no han escogido cuáles serán las caras visibles que representarán esta alternativa. Por ahora, los militantes tienen claro que el día de la votación final una opción será Junqueras, pero aún no saben qué nombres habrá en la otra.

Sin embargo, esta indefinición de la candidatura alternativa está a punto de cambiar. Ese es el otro gran movimiento de peso de los últimos días. Según ha publicado Nació Digital y ha confirmado EL PERIÓDICO, la lista rival de Junqueras lleva días manteniendo contactos y reuniones para dar un paso definitivo. Según fuentes próximas a esta candidatura, la idea es presentarla en sociedad "antes de la Diada". Ese día se podrán identificar al menos "cinco o seis" caras que estén dispuestas a batirse en duelo con Junqueras. La idea que quieren transmitir es que el partido tiene que empezar "una etapa nueva" y que para ello hay que comenzar por una "renovación". Además, buscan presentar un liderazgo "coral", "feminizado" y con la propuesta de que ERC "merece un cambio" de liderazgos y de estrategia.

Las mismas fuentes rechazan dar nombres concretos de quiénes se batirán con Junqueras y se remiten a las firmas de un manifiesto de apoyo a estas tesis que se dio a conocer en junio. Aquel manifiesto incluía figuras destacadas del entonces Govern de ERC como Laura Vilagrà, Roger Torrent, Ester Capella y Natàlia Garriga. Ahora está por ver si querrán dar el paso. Los movimientos de los últimos días incluyen, según ha podido saber EL PERIÓDICO, a la exdiputada Alba Camps, el exdiputado Eugeni Villalbí, la exconsellera y ahora diputada en el Congreso Teresa Jordà y el alcalde de Manresa, Marc Aloy. Desde que ERC perdió la Generalitat y retrocedió en numerosos ayuntamientos, Aloy se ha convertido en uno de los principales cargos institucionales del partido. Una voz conocedora de los contactos lo resume así: "Hay mucha gente con una voluntad renovadora, ahora falta ver quien quiere ir a la guerra contra Junqueras".

Un pacto cada vez más difícil

A tres meses vista de la votación final, un escenario que algunas voces del partido reclaman es un pacto entre la dos candidaturas para hacer una lista conjunta y evitar la confrontación del 30 de noviembre. Sería la forma de esquivar las cicatrices internas que dejan todas las primarias de este tipo. Sin embargo, la posibilidad de este pacto es cada vez más remota. Ahora mismo cada candidatura tiene previsto jugar sus cartas. Junqueras está convencido de que el grueso de la militancia está de su parte. La candidatura rival, que lo está de la suya.

El expresidente de ERC también tiene pendiente presentar formalmente su proyecto, tanto las propuestas que tiene para sacar al partido del espiral electoral negativo en el que ha entrado, como las caras que le acompañarán. Hasta ahora ha recorrido varias agrupaciones locales buscando apoyos, pero siempre lejos de los cámaras y de los medios de comunicación.

La votación del 30 de noviembre aún podría tener una tercera candidatura en liza, la que está preparando el Col·lectiu Primer d'Octubre, una corriente crítica de la formación reacia a los pactos con el PSC y el PSOE y partidaria de recuperar la unilateralidad. Nada parece indicar que tenga posibilidades de ganar, pero podría manejar unos votos decisivos que influyan en el resultado final.