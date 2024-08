Puigdemont huye de España, en directo: asegura que está en Bélgica y acusa a los Mossos de desatar una 'ola represiva'

Illa prepara un plan de Gobierno "alineado" con la Moncloa

El nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, parafrasea a menudo a Josep Tarradellas. Lo hizo también durante su discurso de investidura: "Cataluña es lo suficientemente pequeña para que no sobre nadie y lo suficientemente grande para que quepa todo el mundo". Una frase con la que pretende resumir que se abre una nueva etapa tras una década al galope del 'procés' con una acción de Govern que dé cobijo a independentistas y no independentistas y que ejerza de vanguardia de una España plurinacional. Él mismo ha puesto por testigo el tiempo para que certifique si lo ha logrado o no, con el concierto económico como prueba de fuego. ¿Cómo pretende hacerlo? A continuación, las claves que explican cómo pretende gobernar Illa.