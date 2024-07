Vox y Hazte Oír solicitan personarse en la causa de Begoña Gómez en la Fiscalía Europea

Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír han anunciado este sábado que han solicitado personarse en el procedimiento abierto en la Fiscalía Europea para investigar el uso de fondos europeos en contratos públicos con los que tuvo relación Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.

La Fiscalía Europea reclamó a la Justicia española la parte principal del caso en la que está investigada Gómez en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias por una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias.

Según ha explicado este sábado Hazte Oír, que también ha presentado una querella en España que se conoció este viernes, "el procedimiento de la Fiscalía Europea no admite acusaciones populares pero Hazte Oír ha solicitado personarse como acusación particular. No vamos a dejar pasar ninguna oportunidad. Con todo".

Por su parte, el partido de ultraderecha que dirige Santiago Abascal ha asegurado: "Vox se persona ante la Fiscalía Europea en la pieza separada avocada del juzgado 41 de instrucción sobre el caso de Begoña Gómez que implicaría a los fondos europeos".

El pasado 10 de junio, la Fiscalía con sede central en Luxemburgo reclamó al titular de ese juzgado, Juan Carlos Peinado, inhibirse a su favor en la investigación de una denuncia de Manos Limpias que se fundamenta en noticias de prensa y que la Fiscalía española pidió archivar.

Aunque avocó el expediente como había sido instado, Peinado ha continuado la investigación contra Gómez por otras causas en su juzgado de Plaza de Castilla. Este viernes a Gómez se le comunicó la querella presentada por la asociación ultracatólica Hazte Oír.

Por esa razón, su abogado solicitó no declarar sobre acusaciones que no le habían comunicado y el juez ha aplazado la cita hasta el viernes 19 de este mes a las 10 de la mañana.

Begoña Gómez declarará como investigada por presunto tráfico de influencias en relación a varios contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor de un máster que ella codirigía.