El encuentro entre Milei y Ayuso, en directo: última hora y reacciones

El Gobierno asegura que la visita de Milei es "privada y sin agenda oficial"

"Sin duda se trata de una visita privada. No hay nada de agenda oficial de lo que yo he conocido hasta ahora en esa visita", ha dicho este viernes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre el viaje de Milei. No ha querido responder directamente a si su Ministerio rechazó la solicitud argentina de un encuentro del presidente argentino con el rey Felipe VI, pero lo ha apuntado de forma indirecta: "España sólo tiene una política exterior y hoy la política exterior de España está total y exclusivamente centrada en nuestros amigos cataríes".