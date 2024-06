¿Quién era Aurora Picornell?: la "pasionaria de Mallorca" asesinada por el franquismo y cuya foto ha roto el presidente del Parlamento Balear

Han pasado 87 años desde su asesinato, pero su recuerdo sigue intacto. La herida sigue escociendo, porque aún queda mucho para que cure. No basta con poner una tirita, y seguir como si no hubiera pasado nada. El daño no es solo por una foto rota, hay muchas más capas. La Memoria Histórica es así. Por eso, cuando el presidente del Parlamento Balear y miembro de Vox, Gabriel Le Senne, golpeó sin pudor una foto de Aurora Picornell, asesinada por el franquismo en 1937, las alarmas han vuelto a sonar.

Modista de profesión, fue la primera mujer en militar en el Partido Laico de Mallorca, para después profundizar en la vida política y convertirse en la responsable de la organización de mujeres del Partido Comunista en las Islas Baleares. El 18 de julio de 1936, tenía previsto viajar a Barcelona para asistir a la Olimpiada Popular que debía celebrarse en esta ciudad, pero ante las noticias llegadas sobre el levantamiento del ejército de África, Aurora decidió quedarse en Mallorca. El 19 de julio ya estaba detenida, pasaría los siguientes meses entre la prisión provincial y la improvisada cárcel de mujeres de Can Sales.

Tenía 24 años. Picornell y sus cuatro compañeras, conocidas como las “rojas del Molinar”, María y Antonia Pascual, la madre de éstas, Catalina Flaquer, y Belarmina González, fueron asesinadas en el cementerio de Porreres el 5 de enero de 1937. Fueron enterradas en la fosa común del Camposanto. Los homenajes se sucedieron desde mediados de los años 70 y durante los años 80, se le dedicaron calles, un colegio, y diferentes entidades llevan su nombre. Hasta que en 2017, El Consell de Mallorca la declaró Hija Predilecta de la isla.

Los diputados del Congreso con la foto de Aurora Picornell / JESÚS HELLÍN

¿Quiénes eran “Las Rosas del Molinar”?

Se llamaban Aurora Picornell, María y Antonia Pascual, la madre de éstas, Catalina Flaquer, y Belarmina González. A las cinco se las recuerda como “Las Rojas del Molinar” por su pertenencia al PCE y por vivir en este humilde barrio de la Palma de Mallorca. Todas ellas, fueron asesinadas la Noche de Reyes del 5 de enero de 1937. Pertenecían a este barrio eminentemente obrero, de pescadores y trabajadores de las primeras fábricas palmesanas de gas y curtidos y que destacó por su gran número de organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores y que durante la II República fue uno de los principales feudos del Partido Comunista. Su nombre, El Molinar, deriva de la existencia de hasta 28 molinos harineros que daban una especial fisonomía a la zona.

Las cinco mujeres fueron encarceladas en la prisión de Can Salas como presas preventivas. Un 5 de enero de 1937 se las llevaron a Porreres y luego las fusilaron en el cementerio. Nunca volvieron, pero siempre se las recordará y estarán en la mente de todos los demócratas de Mallorca como “Las Rojas del Molinar”.

El presidente del Parlamento Balear y miembro de Vox, Gabriel Le Senne, golpeó sin pudor una foto de Aurora Picornell / EFE

¿Qué ha ocurrido en el Parlamento balear?

El presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, ha arrancado y destrozado la foto de Picornell y “Las Rojas del Molinar”, durante la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares que se ha votado en la Cámara Autonómica. Así, Le Senne ha roto las fotografías que portaban las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa en la mesa del Parlament después de que ambas se negaran a retirarlas a modo de protesta para defender la memoria de las víctimas del franquismo. En este sentido, el presidente ha argumentado que la mesa de la Cámara "debe mantenerse neutral" por lo que esas fotos no podían ocupar este espacio.

Lo ocurrido ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios de sus ministros y la oposición en bloque en Baleares han exigido la dimisión del presidente del Parlament balear. El propio Le Senne ha emitido un comunicado en el que, lejos de retractarse de su comportamiento y atrincherándose en su cargo, ha justificado su actuación al amparo del Reglamento del Parlament -que “establece el deber de la Presidencia de mantener el orden”- y denuncia, como “garante de la neutralidad institucional”, la “campaña de acoso, insultos y amenazas que está sufriendo en redes sociales, incluso con la participación de diputados de esta Cámara”.