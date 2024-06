Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado. / Alejandro Martínez Veles / Europa Press

Dolores Delgado participó este martes en la Junta de Fiscales convocada para dirimir las diferencias entre los fiscales del procés y el fiscal general del Estado sobre la aplicación de la amnistía. La ex ministra de Justicia y ex fiscal general respaldó a su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, y votó a favor de aplicar la amnistía a los delitos de malversación, que era la discrepancia que se resolvía, pese a la sorpresa de algunos de los asistentes por su presencia en la reunión.

Dos sentencias del Tribunal Supremo la han despojado de los sendos ascensos con los que la premió García Ortiz: fiscal de sala y fiscal responsable de Memoria Democrática. Por eso su presencia en la decisiva reunión de la Junta de Fiscales del martes no pasó desapercibida a sus compañeros. No hay ninguna irregularidad en su asistencia, pero no son pocos los que la vieron inoportuna. Delgado sigue en sus cargos porque el Gobierno aún no ha ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo. El Ejecutivo recibió la notificación correspondiente el pasado 11 de junio y dispone de dos meses para hacerla efectiva. Ayer era día 18, apenas una semana después.

No hay ilegalidad alguna en la actuación de Dolores Delgado o del Gobierno, pero su presencia en la reunión le garantizaba a García Ortiz un apoyo más en una votación que se preveía tan reñida como lo fue finalmente. Sin el respaldo de Delgado, la Junta de Fiscales sólo habría inclinado la balanza a favor de la aplicación de la amnistía gracias al voto de García Ortiz, puesto que el resultado final fue de 19 a 17.

Ya explicamos en una newsletter de principios de mayo que en condiciones normales García Ortiz nunca hubiera llegado a tan alta responsabilidad y que fue Delgado la que le allanó el camino al nombrarlo responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía y convertirlo en su mano derecha. Luego, sería el propio García Ortiz quien la recompensaría nombrándola fiscal de sala, un viejo anhelo de Delgado, y fiscal especial de Memoria Democrática, ascensos tumbados ahora por el Tribunal Supremo.

Como se suele decir, la amistad no se agradece, se corresponde.