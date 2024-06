El PP tilda de "atropello económico" la financiación singular en comunidades como Cataluña

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este sábado que su partido, junto con algunos dirigentes del PSOE, va a ir en contra del "atropello económico" que, a su juicio, supone establecer una financiación "singular" en algunas comunidades como Cataluña.

Así lo ha asegurado a los periodistas durante su visita a la Feria del Libro de Madrid y ser preguntado por el malestar de algunos dirigentes socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ante la posibilidad de que se apruebe un sistema de financiación "singular" para Cataluña.

Sobre este asunto, el dirigente popular ha dicho que España afronta un escenario en el que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "está dispuesto" a todo, no a lo que demandan los españoles, sino a lo que piden los independentistas, "con tal de mantenerse en el Gobierno".

"España, afortunadamente, es un país diverso, pero no es más singular un ciudadano de Extremadura, un andaluz, un valenciano que un catalán, que un vasco o un gallego. Todos somos singulares", ha recalcado.

En este sentido, ha recordado que "los poderes públicos tienen que actuar y responder con ecuanimidad", de ahí que haya considerado "normal y perfectamente comprensible" que haya dirigentes socialistas que "se rebelen" ante un "atropello" como ese.

Tras opinar que el escenario a "corto" plazo no apunta a que vaya a haber ecuanimidad, ha dejado claro que eso no quiere decir que no se va a conseguir, añadiendo que el PP va a ir en contra "del atropello económico que perjudica al conjunto de los españoles en beneficio de solo unos pocos".