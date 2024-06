¿Quién es David Azagra, el hermano de Pedro Sánchez que está siendo investigado?

La familia de Pedro Sánchez vuelve a estar en el punto de mira judicial. En pleno huracán de la investigación que afecta a su mujer, Begoña Gómez, que sigue adelante y ha marcado la campaña de las elecciones europeas, ahora un nuevo protagonista se ve afectado. Se trata del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, al que le acusan de presuntos delitos a los que se enfrentan son contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Este caso parte de la querella interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias, que también denunció a la mujer del líder socialista. Un juzgado de Badajoz acaba de abrir diligencias contra él, el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo (que es el secretario general del PSOE en Extremadura), y el jefe de Recursos Humanos, Alejandro José Cardenal, también de la institución provincial. Pero, ¿quién es y a qué se dedica el hermano del presidente?

David Sánchez es músico, y artísticamente se hace llamar David Azagra, y trabaja desde hace siete años como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Nació hace 49 años y cursó el bachillerato en el colegio jesuita de Chevenus, en Maine (Estados Unidos), y se graduó en la misma disciplina en ICADE. Después se mudó a Rusia e ingresó al Conservatorio Estatal de San Petersburgo, donde obtuvo una matrícula de honor en Composición Musical y Dirección Operística. Su formación musical continuó en Lucerna, Milán y Siena, incluyendo becas para residencias artísticas en Tokio y Toulouse.

Tras años divididos entre Madrid y San Petersburgo, David Azagra regresó a España en 2017. Tres años después, David Azagra solicitó una excedencia de un año, y actualmente ocupa el cargo de jefe de la oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Recientemente, fue nombrado asesor del Teatro Real, institución de gran importancia en el panorama musical español.

¿De qué le acusan?

En Badajoz, la querella referida al hermano del presidente del Gobierno está en el Juzgado de Instrucción número 3, que ha acordado la práctica de pruebas, entre ellas que le remitan el contrato de David Sánchez, que entró en la Diputación de Badajoz como coordinador de los dos conservatorios en 2017 tras someterse a un proceso selectivo y, posteriormente, fue nombrado jefe de la oficina de Artes Escénicas y director del programa 'Ópera Joven' desde 2021.

Las dudas referidas a la relación laboral de David Sánchez llevaron al grupo del PP en la diputación a pedir una comisión no permanente, que ya se ha reunido dos veces y que tendría que emitir su dictamen en los próximos días. En concreto, el grupo popular quiere saber la ficha técnica en la Relación de Puestos de trabajo de la diputación del jefe de la oficina de Artes Escénicas, cómo se controla al personal que no ficha, qué otros altos cargos no tienen que cumplir horario y la nacionalidad de los trabajadores de la diputación que viven en Portugal. Según la información que recibió inicialmente el PP, son 17 los trabajadores que tienen su residencia en el país vecino, como el hermano de Pedro Sánchez, pero entiende que las circunstancias son distintas si se trata de ciudadanos portugueses.

Manos Limpias basa su denuncia en noticias de prensa y en la información disponible en Internet y en redes sociales sobre las responsabilidades de Sánchez. Por ejemplo, afirma que "en estos siete años en que David Azagra –nombre artístico de David Sánchez Pérez-Castejón-, ocupa el puesto de director de la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no la haya dirigido en otras ocasiones, dado el amplio calendario de eventos que publicitan".