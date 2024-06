¿Cuál es el programa electoral de Se acabó la fiesta?: estas son las claves del partido de extrema derecha de Alvise

La fiesta se acabó ayer cuando casi 800.000 personas en nuestro país eligieron la papeleta del nuevo partido del polémico “analista” de ultraderecha, Luis Pérez Fernández (conocido como Alvise Pérez). El controvertido personaje y su formación lograron tres diputados en la Eurocámara con un 4,58% de los votos, y lo ha hecho sin mítines ni entrevistas. Le han bastado “quedadas” con sus seguidores a los que llama “ardillas”, como las que hacen los youtubers para reunirse con sus fans, en plazas y calles donde repartía papeletas, se hacía selfies y arengaba a los posibles votantes a un megáfono.

No es lo único que parece “improvisado”, o más bien todo lo contrario (según se quiera mirar). El partido tampoco cuenta con una sede. Y por eso el escenario elegido para comentar los resultados electoralesfue la mítica discoteca CATS, conocida muy bien por el público universitario madrileño. Tanto es así, que por no tener no tiene ni programa electoral, sino un canal de Telegram cargado de mensajes conspiranoicos sobre el sistema y las instituciones, que cuenta con más de 500.000 miembros. Entonces, ¿qué es lo que propone Se acabó la fiesta (SALF)? ¿De dónde nace el partido? ¿Quién lo financia? Te contamos las claves.

¿Quién es Alvise? Alvise (Sevilla, 1990) es un controvertido “analista” político, muy ligado a Voxdurante bastante tiempo, que ha ido adquiriendo notoriedad en los últimos años a través de las redes sociales. Sobre todo en X y en su canal de Telegram. Antes estuvo afiliado a Ciudadanos y llegó a ser jefe de gabinete de Toni Cantó en la Comunidad Valenciana. Después mostró simpatía por la formación de Abascal. Entre las informaciones polémicas más conocidas está la condena que sufrió por haber afirmado en marzo de 2020, en plena pandemia del coronavirus, que Manuela Carmena recibió un respirador para no tener que hacer cola en un hospital público de Madrid. También tuvo que admitir en sede judicial que había publicado una información falsa sobre Salvador Illa durante la pandemia. El agitador publicó los supuestos resultados de una PCR positiva de covid-19 perteneciente al entonces ministro Sanidad. Dicha información era falsa, y Alvise admitió que no había comprobado la veracidad de su publicación. Además, ha sido condenado por publicar imágenes en redes sociales del exministro José Luis Ábalos sacadas sin su consentimiento en su hogar y junto a un mensaje que insinuaba que tenía problemas de "salud mental".

¿De dónde nace SALF? Alvise lleva cuatro años al frente de un canal que cuenta con más de 500.000 miembros, donde hizo un llamamiento para conseguir las más de 15.000 firmas de apoyo necesarias para validar su candidatura a los comicios. Más allá de eso, pidió el voto para "protegerse judicialmente" y tener "un privilegio político que no tienen los ciudadanos", ya que los eurodiputados tienen inmunidad parlamentaria y aforamiento.

¿Cuáles es su programa electoral? Es el punto más controvertido porque no tiene programa, ni ningún tipo de manifiesto. Si consultamos su página web tampoco hay ninguna medida, por lo que hay que recurrir a sus redes sociales y se podrían resumir en los siguientes puntos: el primero sería la lucha que dice librar contra la corrupción política y contra el sistema, especialmente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Combatir la corrupción, para ello va a “erradicar la mafia política, mediática y judicial”, que según él ha debilitado las instituciones españolas; la deportación masiva de ilegales. Una de sus promesas más polémicas es que asegura que va a sortear el 100% de su sueldo como eurodiputado “entre todos los españoles que lean su newsletter”. Calcula que en total serán más de 2 millones de euros a repartir. Quiere usar todo ese dinero “para hacer lobby y para financiar a la gente que me siga, para que cada vez tenga más lectores”, tal como afirmó recientemente en una entrevista a Periodista Digital. Algo que podría ser completamente ilegal.

¿Quiénes son sus votantes? Según las estimaciones de las encuestas electorales previas al 9-J,iba a recibir un trasvase de votos procedente de Vox(el 16,2% de aquellos que optaron por la formación de Abascal el 23-J), pero también de Ciudadanos, e incluso, del PP. Las Comunidades Autónomas donde más ha calado Alvise han sido Andalucía, Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria y la Comunitat Valenciana. Las provincias donde más apoyos ha obtenido son Málaga, con el 7,44% y casi 40.000 papeletas, y Almería, con el 7,02% y más de 15.000 sufragios. En Las Palmas, Guadalajara, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Alicante, los porcentajes superaron el 6%. En números absolutos, Alvise reunió casi 141.000 papeletas en la Comunidad de Madrid y 67.296 en Catalunya. Las autonomías menos adeptas a Se Acabó la Fiesta fueron Galicia, País Vasco y Navarra.