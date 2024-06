La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin / Cati Cladera / EFE

Con independencia de lo que la Justicia acabe dictaminando finalmente y salvando todas las distancias, el caso que acecha a la mujer del presidente Pedro Sánchez tiene ciertas similitudes con lo sucedido con Iñaki Urdangarin: cuando los altos cargos de la Generalitat Valenciana o del Govern de Baleares veían al marido de la Infanta Cristina, estaban viendo en realidad al rey Juan Carlos y era como si todo el árbol genealógico de la Monarquía española estuviera sentado frente a ellos en su despacho; cuando la Universidad Complutense o las diversas empresas que colaboraron con Begoña Gómez se reunían con ella, era imposible dejar al otro lado de la puerta que su residencia familiar era el Palacio de la Moncloa.

En España está muy extendido eso de agradar al jefe, incluso más allá de lo que el jefe ha pedido, también cuando no es exactamente el superior jerárquico. En estos casos, el jefe es sinónimo del que manda y si alguien viene en su nombre o se cree que lo hace, es muy complicado decir que no o mirar hacia otro lado. ¿Cómo no iba a concederle la Universidad Complutense a Begoña Gómez la posibilidad de dirigir un máster oficial de la institución? ¿Que no era licenciada? Pelillos a la mar. ¿Cómo no iban a colaborar decenas de empresas españolas? ¿Cómo no iba a permitir el rector que registrara a su nombre el software creado con el impulso de la Complu?

Durante el juicio por el caso Nóos que llevó a la cárcel al entonces marido de la Infanta Cristina, el expresidente de Baleares, Jaume Matas, dejó explicado con total crudeza cómo la trama había conseguido crecer al amparo del dinero público y con la complicidad de muchos altos cargos: “Nos interesaba estar bien con Urdangarin y, especialmente, con la familia real”. Muchos de los implicados no supieron explicar nunca las contrapartidas recibidas por sus administraciones a cambio de contratar a Urdangarin, porque eran lo menos importante, lo mollar era “estar bien” con el jefe.

Como decíamos, la Justicia establecerá si las actividades de Begoña Gómez fueron o no lícitas, pero tras este caso subyace una de las características más genuinamente española: con los contactos adecuados, la vida es mucho más fácil.