Ursula y la amnistía

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (c), junto a los líderes del PP en Santiago. / Lavandeira Jr

"Welcome to Coruña, Ursula, welcome to Galicia". Ursula von der Leyen, la flamante presidenta de la Comisión que pese a ser miembro de los populares europeos ha tejido estos años una estrechísima relación con Pedro Sánchez, ha estado en España. En Galicia. De romería (electoral) en la carballeira de A Madalena, en O Pino. Y no lo ha hecho con su ‘amigo’ Sánchez, sino con su compañero de filas Alberto Núñez Feijóo, en busca de votos de mundo rural para los comicios del 9-J, que se prevén más reñidos de lo esperado.

Ursula, además de darse un baño de simpatizantes, reírse, ‘campañear’ y tener a su alcance esos manjares de la tierra que quizás no te garanticen victorias políticas, pero te acercan a la sensación de que poder comerlos es un pequeño triunfo, habló de los insufribles costes del campo. Y de la pesca. Y garantizó que si sigue teniendo un papel fundamental en la UE tras el 9-J, trabajará para que las nuevas generaciones puedan tener un sustento seguro y digno viviendo de ello. Hasta ahí, todo bien. Pero los populares españoles le habían pedido que, como fuera y desde el ángulo que fuera, rozara al menos la amnistía, un tema clave para los de Feijóo ahora que se acaba de aprobar la ley en Cortes. Un asunto espinoso para las instituciones europeas, que no quieren entrometerse en la vida interna de ningún Estado hasta que no haya base legal, si es que la hay, para poder hacerlo.

Ella buscó una fórmula compleja de decir sin decir. De lanzar una piedra que lo mismo servía para la amnistía que para otro buen puñado de cuestiones que puedan suceder en el corto y medio plazo y que, al tiempo, le permitía esconder la mano con la que maneja la Comisión. "Sé que hay preocupación en Europa por el imperio de la ley. Déjenme ser muy clara: la Comisión Europea como guardiana de los Tratados, tiene la tarea de defender esos valores”, proclamó.

Sinceramente, solo faltaba que en el seno de la UE no hubiera “preocupación” por el imperio de la ley o que la institución que ella preside no se viera obligada a defender los valores que encierran los Tratados. Pero como ella dijo que había sido “muy clara” y un mitin es un mitin, y unas elecciones bien valen una interpretación a la carta, Feijóo, durante su intervención, agarró los ingredientes que sabía que Von der Leyen le iba a dejar sobre la mesa y los emplató. Por eso el jefe de los populares agradeció a su compañera europea que se “comprometa” con el Estado de Derecho español tras la “estafa electoral” de la ley de amnistía, mostrándose convencido de que lo sucedido se va a "reparar" con la Justicia y con la actuación de la propia Unión Europea.

En el cuartel general de Feijóo, como en el de Sánchez, saben que las elecciones europeas son importantes porque la lectura que se hace de ellas es nacional. El PP arrancaba como favorito ante un PSOE erosionado y presionado por unos socios (sobre todo ERC y Junts) escondidos en el rincón de pensar a raíz de su batacazo en las catalanas. Pero la capacidad de resurgir una y otra vez de sus cenizas de los socialistas y el auge de un Vox empujado por la inercia europea a avalar a los extremos está agitando la campaña. En ese contexto, los populares apuestan casi todo a enfrentarse a la amnistía al 1-0, que ya es ley. ¿Por qué? La respuesta la puede encontrar en la encuesta sobre política española que ha publicado este diario que está leyendo y que ha sido elaborada por GESOP para Prensa Ibérica: el 59,2% de los españoles están en contra de la amnistía y el 31,2% se declaran a favor. La clara opinión favorable en Cataluña es fundamental para interpretar esas cifras. Pero el amplio rechazo que el perdón a los secesionistas sigue encontrando en el resto del país explica su relevancia ante el 9-J, comicios de ámbito nacional. Y que hasta Ursula haya tenido que ingeniárselas para rozar el debate, aunque sea de forma tan ambigua y a petición de sus colegas españoles, en medio de una romería en O Pino.