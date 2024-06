Podemos se lanza a por el voto soberanista en la primera pugna con los Comuns, ante la debilidad de ERC y el vacío de la CUP

Podemos busca apoyos en el caladero del voto catalán de corte más soberanista. Cataluña fue el escenario de la primera gran victoria de los morados en 2015, al convertirse en la fuerza más votada en las primeras generales a las que concurrió. Nueve años después y tras su ruptura con Sumar y los Comunes, el partido vuelve sus ojos hacia este territorio para disputar los apoyos a su antiguo aliado y aprovechar también la difícil coyuntura en la izquierda nacionalista, ante la caída de ERC y la renuncia de la CUP a presentarse a los comicios del 9 de junio.

Las europeas son la primera cita donde Podemos se medirá con Sumar a nivel estatal, pero a nivel catalán también lo hará con los comuns de Ada Colau, después de que el partido de Ione Belarra evitara concurrir a las elecciones de mayo en Cataluña para evitar que una nueva derrota -tras las gallegas y las vascas- pudiera empañar la carrera hacia las europeas de Irene Montero.

Pero Podemos no renuncia a los votos que un día recogió en este feudo, y esta campaña electoral ha convertido Cataluña en uno de sus principales campos de batalla. El objetivo exprimir los máximos apoyos posibles en unos comicios de circunscripción única, donde cada voto cuenta, para disputar a los Comuns el electorado más soberanista, además de aprovechar las horas bajas de los republicanos tras su varapalo en las catalanas, y el vacío que han dejado los antisistema de la CUP.

Uno de los motivos que alientan a Podemos a dar la batalla catalana son precisamente los resultados de las elecciones catalanas, donde los Comuns se presentaron por primera vez sin Podemos y obtuvieron 6 escaños, dejándose dos por el camino, un mal resultado que achacaron al voto útil del PSC. El pasado mayo lograron un total 181.795 papeletas -el 5,8% del escrutinio-, una cifra muy inferior a los 497.617 votos -un 14%- que sumaron en Cataluña en las generales del 23 de julio, cuando Podemos sí estaba dentro de la coalición de izquierdas.

La diferencia de más de 300.000 votos deja margen a los morados para arañar en su electorado, apelando precisamente a ese sector más nacionalista que no se ve representado en Yolanda Díaz. La elección de Jaume Asens como dos de la lista europea de Sumar busca contrarrestar la imagen más españolista de la vicepresidenta, al ser un perfil más próximo al independentismo que en los últimos meses fue designado como negociador de Sumar con Junts y ERC para la ley de amnistía. En esa pugna por el electorado soberanista, Podemos ha sacado pecho de haber defendido la amnistía y de haber visitado a los "presos políticos" a la cárcel, llegado a apuntar a un trasvase de voto hacia Podemos, asegurando que habrá independentistas que opten por la papeleta morada.

CATALUÑA, PROTAGONISTA

En Barcelona tuvo lugar este sábado el acto central de la campaña electoral de Podemos, que en estos últimos días saca pecho de haber promovido la amnistía y de las tesis que defendió durante el procés. "El PSOE ha aprobado la ley de amnistía porque se ha visto obligado, pero el PSOE defendió el 155", criticó este sábado Isa Serra. "Aquí hay una fuerza que siempre ha llamado represión lo que fue represión, siempre llamamos exiliados a los que son exiliados y siempre defendimos el derecho a decidir pese a que queremos un país plurinacional" apuntó la dirigente, que también se refirió al próximo paso tras la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso esta semana. "Vamos a estar con vosotros para que se aplique la ley de amnistía", advirtió, después de cargar contra los "jueces reaccionarios".

La elección de Barcelona como escenario para celebrar el acto central de campaña no es algo casual ni aislado. La exministra de Igualdad y candidata se ha prodigado en territorio catalán desde hace semanas; ya en precampaña protagonizó allí distintos actos y debates; estuvo este fin de semana y la semana que viene volverá y participará en el debate de candidatos a las europeas de TV3, tal como adelantó EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, editor de este diario. En este debate suelen participar los candidatos catalanes de cada una de las candidaturas, algo que no se cumple en el caso de Irene Montero.

La formación morada ha dado especial relevancia a Catalunya, que junto a Madrid es el princpial escenario de campaña, y ha enviado a dirigentes de primera fila a hacer actos. Hasta el momento, no ha habido ni un día de la campaña que no haya contado con la participación de miembros de la ejecutiva en actos de campaña en Cataluña -Serra, Pablo Fernández o José Julio Rodríguez, junto a la coordinadora general de Podem Catalunya, Conchi Abellán. Abellán, exdiputada del Parlament Catalán, ocupa el número 12 de la lista a las europeas, pero tiene un perfil poco conocido, de manera que Podemos ha optado por exprimir el liderazgo de la exministra para arañar voto el 9 de junio, que será el gran termómetro de la izquierda.

MITIN DE PABLO IGLESIAS

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, también dio un gran mitin el miércoles, donde recordó la defensa de Podemos a la causa del referéndum y aseguró, en referencia a los independentistas, "que el propio futuro de su proyecto político depende de que Podemos esté fuerte en el Estado". El exdirigente de Podemos, que continúa siendo la persona con más ascendencia en el partido, dirigió una parte de su discurso directamente al sector nacionalista recordando la defensa que hizo por el referéndum y por los "presos políticos".

"Podemos fue a la cárcel a ver a los presos políticos, Podemos llamó presos políticos a los presos políticos, Podemos llamó exiliados a los exiliados, Podemos dijo 'derecho a decidir"

"Cuando plantas semillas, aunque tarden, comenzó su intervención del miércoles Iglesias, que se ha prodigado en los medios catalanes y que en su mitin hizo referencia a un trasvase de voto independentista a Podemos: "Hoy he coincidido con Ramón Tremosa -exdirigente de Junts- en TV3" y ha dicho 'habrá mucha gente que os vote que nunca ha votado ni a Podemos ni a los Comunes", comenzó. "Le he preguntado por qué, y me dijo 'sois los únicos que os habéis atrevido a decir algunas cosas".

Iglesias recordó que tras las europeas de 2014 "fuimos los primeros no catalanes que apoyamos una declaración para poder usar el catalán en el Europarlamento" y defendió que "hay mucha gente en Cataluña que no se olvida de que Podemos dijo la verdad cuando no era cómodo; que Podemos fue a la cárcel a ver a los presos políticos; que Podemos llamó presos políticos a los presos políticos; que Podemos llamó exiliados a los exiliados; que no queriendo la independencia, dijo 'derecho a decidir, que dejen votar a los catalanes", expresó, antes de apelar directamente al electorado nacionalista. "Hay mucha gente en Cataluña que sabe que el propio futuro de su proyecto político depende de que Podemos esté fuerte en el Estado, que haya una fuerza política en el Estado que se atreva a decir ciertas verdades", continuó.