Feijóo señala “la corrupción de la Moncloa” y Sánchez responde con “fango” y “los gobiernos de la vergüenza con Vox”

La revelación del sumario sobre el caso Begoña Gómez, en el que se apunta la calidad de investigada de la mujer del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha centrado la intervención de Alberto Núñez Feijóo en su cara a cara en el Congreso con Pedro Sánchez. El líder del PP dejó de lado la pregunta prevista sobre las diferencias internas en el Ejecutivo de coalición para pedir explicaciones. Primero, porque Sánchez ya sabía cuando se retiró a reflexionar sobre su dimisión que Gómez estaba siendo investigada. Segundo, porque “lo sabía todo y lo ocultó” en sus diferentes intervenciones posteriores, espetó. Ninguna de las dos preguntas fue respondida por el jefe del Ejecutivo. Sánchez ni siquiera entró en el asunto y se centró en replicar acusando a Feijóo de agitar la “máquina del fango” y plegarse a la estrategia de la ultraderecha.

“La Moncloa está investigada por corrupción”, arremetió Feijóo elevando el tono y cuestionando tanto la crisis diplomática con Argentina como el reconocimiento del Estado de Palestina como una cortina de humo. “No use más excusas, no use al pueblo argentino ni la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israeló para no darle explicaciones al pueblo español. Acabe con esto, no se puede seguir así”, concluyó su intervención.

La estrategia electoral para las europeas con la que el PSOE trata de vincular al PP con la extrema derecha salió a reluciar en la respuesta. Sánchez recrimó "los gobiernos de la vergüenza con Vox" por los que espetó a Feijóo que “volverán a perder las elecciones”. "Para lo que ha quedado, venía a no insultar y elevar el debate político", se limitó a lamentar el jefe del Ejecutivo para apostar por "seguir gobernando" mientras Feijóo persistirá en "chapotear en el fango".

Quien sí entró al asunto sobre la investigación de Begoña Gómez fue la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en su respuesta a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Según la número dos del Ejecutivo, las informaciones de las últimas horas a raíz de la filtración del sumario no aportan novedades. "Se hacen eco de una noticia de hace un mes medio", subrayó aun ignorando que entonces se dio cuenta de la apertura de diligencias previas por una denuncia de Hazte Oír, pero no que el juez había trasladado a Gómez su calidad de investigada.

Por otra parte, Montero blandió un informe de la UCO de la Guardia Civil donde se exculpa a la mujer del presidente del Gobierno, aunque se admite en el mismo que "no dispone" de toda la documentación. Para Montero se trata de un informe concluyente de que "no hay nada de nada". Concretamente, el informe dice no tener el expediente completo en relación con las recomendaciones remitidas desde la cátedra de Gómez para los contratos del empresario Juan Carlos Barrabés con la empresa pública Red.es, entonces dependiente del Ministerio de Economía; ni el contrato del IE África Center -- cuando estuvo presidida por Gómez-- con el hub de innovación turística Wakalua (en ese momento del grupo Globalia).

Durante la sesión plenaria de este miércoles, los 'populares' van a dirigir una interpelación a la también ministra de Hacienda sobre "la situación política, económica y social" de España, un debate del que surgirá una moción que se votará en el Pleno, pero ya después de las elecciones europeas.