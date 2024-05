Salman Rushdie. / Hannibal Hanschke / EFE

Salman Rushdie se llevaría El perro semihundido, de Goya, a su casa de Nueva York. Le gustan más Las meninas, de Velázquez, pero no tiene una pared lo suficientemente grande para colgarlas. En estos días de promoción de su último libro, Cuchillo, el escritor de origen indio también ha tenido tiempo para visitar el Reina Sofía. No ha dicho nada de llevarse a la Gran Manzana el Guernica, de Picasso, pero le parece un cuadro muy actual. Desgraciadamente.

Rushdie se mueve por Madrid rodeado de un gran dispositivo de seguridad. No acaba de entender que haya policías apostados con metralletas en la puerta de su hotel. Le parece excesivo, aunque se han documentado hasta seis intentos de acabar con su vida desde que a finales de los ochenta escribiera Los versos satánicos y el ayatolá Jomeini le condenara a muerte. El último intento, en el verano de 2022, casi se salda con éxito: fue apuñalado mientras pronunciaba una conferencia, se debatió entre la vida y la muerte, y perdió el ojo derecho.

Lo que no ha abandonado es su afabilidad y cercanía. "Uno no puede ceder al miedo", asegura. Por ello, cada día introduce sus temores en una caja y la deja apartada en un rincón de esa casa en la que sueña con tener un goya. E intenta seguir con sus asuntos, aunque desde hace dos años con más policías a su alrededor de los que le gustaría, su felicidad "herida" por el ataque y la sensación de que perdió la inocencia con el atentado: pese a la antigua amenaza, llevaba muchos años haciendo vida normal en Nueva York; una vida que ya no volverá.

De todo eso trata Cuchillo. Y también de por qué un escritor que hace "milagros" en sus libros no puede protagonizarlos en la vida real. Así se siente Rushdie, como la consecuencia de un auténtico milagro médico tras haber recibido una quincena de cuchilladas en un anfiteatro de la ciudad de Chautauqua (Nueva York). Su agradecimiento a los especialistas que por turnos le iban remendando es infinito; los de sus lectores, también.

El encuentro de un grupo de periodistas con Rushdie acaba con un brindis por la vida y el amor. De esa doble celebración va también Cuchillo.

