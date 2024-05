Tú a los verdes, yo a los populares: ¿no sabes qué votar en las elecciones europeas?, una aplicación ‘made in Spain’ tiene la respuesta

¿Estás de acuerdo con que se reduzca el transporte aéreo? ¿Se deberían imponer impuestos a los beneficios de los bancos? ¿Algunas regiones como Cataluña o Corcega tendría que tener derecho a independizarse? Tres preguntas que podrían tener cientos de respuestas diferentes, que no suelen hacerse a pie de las urnas, pero que, sin embargo, nos ayudarían a determinar a qué partido votar en las elecciones europeas. Con este objetivo, Pol Villaverde, decidió crear Palumba, una aplicación móvil con la que quiere acabar con las dudas que impidan que cualquier ciudadano acuda el próximo 9 de junio a votar: “La política está cambiando, faltan estructuras para que las instituciones y los partidos tradicionales lleguen a los jóvenes”, cuenta en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Interesado por la Unión Europea y la tecnología desde que tiene uso de razón, este joven politólogo y economista catalán, soñaba crear algo que aunara sus dos pasiones, “llevo años diseñando juegos y aplicaciones para móviles, algunos de ellos con más de un millón de descargas, pero necesitaba encontrar un punto de unión entre las cosas que me mueven”, cuenta. Así que fue en una reunión con otros universitarios europeos celebrada en Estrasburgo el verano pasado donde nació la idea, “nos dimos cuenta de que hay una serie de problemáticas que compartíamos, pero que la forma en la que los partidos políticos hablaban de ellas no nos estaba llegando. Los talleres y conferencias tradicionales ya no funcionan para atraer a nuevos electores, y teníamos que hacer algo”, relata. Lo que surgió fue Palumba (paloma en latín), símbolo de paz.

El funcionamiento es muy sencillo, los usuarios pueden descargar la aplicación de manera gratuita tanto para Android como Apple, no hace falta hacer ningún tipo de registro, ya que basta con decir el país de origen, idioma, edad y género. A partir de ahí se plantean 29 temas que van desde el cambio climático, el feminismo, los derechos LGTBI, política exterior, economía… y los usuarios tienen que deslizar a la derecha si están de acuerdo con la afirmación, o por el contrario, a la izquierda sino lo están. Al final se sugiere al partido que más se acerque a los gustos y preferencias de los usuarios tomando como referencia sus respuestas. Es decir, el mecanismo es idéntico al de aplicaciones de citas como Tinder o Bumble, pero en este caso, el match es con los verdes, los populares o los socialistas. “Los jóvenes hacemos uso del voto a partir de las problemáticas concretas que nos preocupan, a diferencia de nuestros padres no tenemos esa tendencia de voto tan definida de siempre apoyar al mismo partido; con esto lo que hacemos es dirigir el voto”, cuenta Villaverde.

El funcionamiento es muy similar al de aplicaciones como Tinder o Bumble / PALUMBA

Además de guardar un parecido razonable a este tipo de aplicaciones, también lo hace con Spotify y su famoso Wrappe, el repaso de las canciones y artistas favoritos de cada usuario que millones de personas comparten con sus seguidores en redes sociales. “Igual que muestras una captura de pantalla con el artista que más has escuchado, puedes enseñar los resultados de Palumba con tus amigos y tener un debate sobre por qué respondéis distinto”, explica. De ahí, que su principal objetivo es que lejos de ser una herramienta superficial, sea el punto de partida de conversaciones sobre políticas europeas, “no queremos infantilizar a los jóvenes, sino darles voz”, añade.

Además de Villaverde, el proyecto está integrado por otros 13 ciudadanos europeos y 120 voluntarios que han ayudado a traducirla a más de 20 idiomas. Comenzó a funcionar el día 9 de mayo, coincidiendo con el Día de Europa, y cuando quedaba justo un mes para que tuviera lugar la cita electoral, “los jóvenes somos votantes de último minuto, es decir, tomamos la decisión las horas antes de que se celebre la cita y por eso, la hemos lanzado justo 30 días antes”, explica. Por el momento, la plataforma registra un ‘match’ cada 30 segundos y cuenta con 10.000 usuarios, la mayoría de ellos de Italia, Rumanía, Francia, España y Austria.