Caso Koldo, en directo: Ábalos tranquiliza al PSOE y asegura su apoyo al Gobierno

Óscar Puente: "quien la hace debe pagarla"

El ministro deTransportes, Óscar Puente, ha comparecido pidiendo que se esclarezcan los hechos en torno al caso Koldo. "Quien la hace la paga", ha señalado con sencillez Puente para luego matizar que "nadie está acusando de corrupción a Ábalos". "Estamos hablando de responsabilidades políticas básicas cuando alguien elige a quien le rodea. Eso es lo que se le está planteando; la culpa de elegir y vigilar", ha continuado Puente.

Así, el vallisoletano ha mostrado su incredulidad ante la situación: "si ayer alguien me hubiera dicho que la ejecutiva del PSOE iba a pedirle su acta de diputado a Ábalos no me lo hubiera creido". Del mismo modo, ha criticado que las últimas decisiones del ex ministro "no son coherentes". "No puede irse al grupo mixto puesto que esa no sería una decisión a la altura de su trayectoria. Un buen socialista, y no dudo de que Ábalos lo sea, no haría eso", ha zanjado.