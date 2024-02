Puigdemont tiene el control

Carles Puigdemont toma la palabra ante Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo.

igdemont tiene el control de la política española. O eso refleja la actitud tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El ex presidente de la Generalitat fugado ha conseguido situarse en el lugar en el que quería estar apenas seis años después de que huyera por la puerta de atrás tras proclamar la ficticia independencia de Cataluña.

Es cierto que esa situación preeminente se la ha dado, en parte, el resultado electoral del 23 de julio, pero también la incapacidad de los dos principales partidos españoles, los únicos que pueden aspirar a gobernar, para tejer un mínimo de complicidad. Y ahora, se ven atrapados en la red de Puigdemont.

Puigdemont hizo presidente a Sánchez a cambio de que se aprendiera de memoria el Amante Bandido de Miguel Bosé y llevara a la práctica aquello de “renunciar a ser lo que fui”. El líder socialista, haciendo de necesidad virtud, se convirtió en el principal impulsor de una amnistía que siempre había denostado y lleva varias semanas buscando la fórmula para que el principal interesado en el perdón a lo sucedido en el procés, el propio Puigdemont, no lo tumbe.

Prometer más de lo que uno puede garantizar que se va a cumplir tiene sus riesgos y en Waterloo comienzan a darse cuenta de que quizás fueron demasiado ingenuos. En un verdadero Estado de derecho, los diferentes poderes actúan como contrapesos, algo que no calibró adecuadamente el Gobierno a tenor de lo sucedido en las últimas semanas.

Puigdemont no hizo presidente a Feijóo por una única razón: Vox. Feijóo no es presidente porque no quiere, como insisten en decir en el PP, sino que no está en Moncloa porque Vox y Junts maridan mal. Esa es la verdadera razón, como siempre hemos sabido, y las informaciones que han trascendido este fin de semana, a través entre otros de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, así lo demuestran. El PP pasó de negar contactos con el partido de Puigdemont a admitirlos pero rebajándolos a un mero café entre concejales de Barcelona. Ahora sabemos, porque fuentes solventes del propio PP nos lo ha explicado, que difícilmente fue sólo un café entre ediles: hubo intercambio de propuestas que se estudiaron y desecharon, como la amnistía; pero también hubo planes que sobrevolaron esas reuniones, como el indulto condicionado.

¿Hay más cosas que aún no hemos conocido? ¿Hay un mensaje oculto a Puigdemont en que ahora diga el PP que ve “dificultades” para imputarle terrorismo? ¿Por qué se hacen esas reflexiones a seis días de unas elecciones en Galicia? ¿Hay temor a Puigdemont? ¿Es consecuencia del “se sabrá todo” que el propio ex ‘president’ proclamó en su carta a los eurodiputados del pasado jueves? Muchas preguntas que remiten a lo mismo: la manija de la política española no parece estar en el Congreso de los Diputados, ni siquiera en el Palacio de la Moncloa, sino en un caserón de Waterloo habitado desde hace seis años por un fugado de la Justicia española.

Veremos el impacto que las revelaciones del fin de semana tienen en las elecciones gallegas, aunque en el PP creen que no alterará sustancialmente el resultado y en el PSOE, que se ha agarrado a ellas como a un clavo ardiendo para frenar el hundimiento que auguran las encuestas, tampoco confían demasiado en un vuelco. Pero tampoco hay que minusvalorar las consecuencias que pueden tener en el mundo independentista y en las bases de Junts que siguen teniendo a Puigdemont como un referente. ¿Entenderán este flirteo de su líder espiritual con el partido que comandaba el Gobierno cuando se celebró el 1-0 o cuando se aprobó el 155?

Dar este lunes una vuelta por los medios independentistas de cabecera reflejaba la estupefacción que la información del sábado por la noche les ha provocado, casi la misma que la causada en muchos cuadros del PP, atónitos ante los titubeos de su partido con el indulto al fugado. Este nuevo ejemplo de cómo Puigdemont parece manejar los hilos de la política española ha causado más sorpresa que satisfacción en el mundo secesionista.

Faltan unos pocos días para las elecciones gallegas. Antes del domingo sabremos si lo sucedido este fin de semana es un desliz, una voladura controlada o una prueba para empezar a virar la estrategia. En cualquier caso, Puigdemont seguirá siendo el protagonista seis años después.