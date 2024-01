En directo, reacciones tras la votación de los decretos: Podemos y Sumar, enfrentados tras caer las medidas laborales de Yolanda Díaz

El Gobierno sale tocado y asume que deberá cambiar las “formas” de negociación tras el susto con Junts

La agónica negociación para la convalidación de los tres primeros decretos de la legislatura ha hecho mella en el Gobierno. Pedro Sánchez logró salvar in extremis el veto de Junts a sus textos, aunque no el de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo. Una derrota limitada, pero que en cualquier caso sienta doctrina negociadora al inicio de la legislatura al mostrar la debilidad del Ejecutivo de coalición en minoría. Junts lanzó un aviso contundente, Podemos no se quedó atrás y los socialistas dicen asumir la lección: para garantizar la estabilidad, el PSOE admite que deberá cambiar las “formas” de negociación.