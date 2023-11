"Se les va a hacer muy larga mi intervención": el aviso de Sánchez a la bancada de PP y Vox en el inicio de la sesión de investidura

Sánchez expone este miércoles su nuevo plan de Gobierno en el debate de investidura / EFE

Dos meses después de la investidura fallida de Alberto Núñez-Feijóo, el pleno del Congreso de los Diputados se ha reunido para iniciar una nueva sesión de investidura. En este caso la de Pedro Sánchez, que previsiblemente llevará de nuevo al candidato del PSOE a la Moncloa tras la ley de amnistía acordada con el independentismo catalán y que ha permitido desbloquear

Una sesión que se le alargará hasta este jueves si el candidato sale elegido en la primera votación, y que ha arrancado con el discurso de Sánchez, que ha sido interrumpido en varias ocasiones por los diputados de Partido Popular y Vox con distintos gritos y gestos.

Noticias relacionadas

"Compórtense. Si alguien no quiere escuchar, es libre de no hacerlo. Pero no puede hurtárselo a los ciudadanos" , ha reclamado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, apenas unos minutos después de arrancar el discurso de Sánchez a la bancada del PP tras los gritos y gestos de diputados como Esteban González Pons.

Posteriormente, cuando Sánchez estaba enumerando los "recortes y retrocesos" que a su juicio ha provocado la derecha en los distintos gobiernos autonómicos que regenta, varios diputados del PP y Vox han elevado el tono, a lo que el candidato del PSOE ha respondido con ironía. "Se les va a hacer muy larga mi intervención, señorías".