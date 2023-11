María José Catalá, la feminista liberal que pacta con Vox

De tanto en tanto, en Valencia (o Valéncia, según la ortografía académica que Vox acaba de desterrar) confluye un matriarcado institucional que hace de contrapeso a la enorme influencia masculina (los Roig, los Boluda, los Serratosa, los Lladró) que históricamente emana del ‘cap i casal’.

La tercera capital española en población se sustenta en tres pilares sociológicos: el Ayuntamiento, las Fallas y el club de fútbol que lleva el nombre de la ciudad­. En el segundo, la máxima representación la ocupa forzosamente una mujer —en el cargo de Fallera Mayor va implícito el género—; en el primero, y hasta la llegada a la Alcaldía de María José Catalá, las mujeres ya se habían empoderado con la vara de mando con Clementina Ródenas (PSOE) y Rita Barberá (PP). Quedaba el Valencia, que ha acabado presidiendo Layhoon Chan, el eslabón más artificial de este matriarcado por cuanto actúa en nombre de un señor de Singapur, lo que, sin embargo, hace innegable que tres mujeres se sienten por vez primera de forma simultánea en el trono de tres de los poderes fácticos de la capital de Turia.

María Jose Catalá (Valencia, 42 años) cogió el relevo de su predecesor Joan Ribó. Pero con quien los valencianos van a acabar comparándola es con Rita Barberá, a la que la actual mandataria ha nombrado alcaldesa honoraria para quitarse la presión de la historia. Y no lo tiene fácil.

Contra la opinión de quienes solo rascan la superficie sin mirar más abajo, con sus luces y sus sombras, opacada al final de su carrera por la corrupción y abandonada por su partido hasta el día que murió, ha sido Barberá la más feminista de entre las mujeres con mando en el PP. Por más que se le niegue la etiqueta, no había hombre en Valencia que se atreviera a toserla. Frente a Rita, carismática pese a todo, asistimos hoy al oxímoron de las nuevas dirigentes populares que enarbolan la ideología de género y acaban pactando con Vox (Guardiola en Extremadura, Catalá en Valencia).

Entre este titular, "Aspiro a gobernar sin Vox. Soy una feminista liberal", y el pacto con la ultraderecha firmado el 20 de octubre para gobernar Valencia sin la espada de Vox colgada del salón de plenos, no han hecho falta más que dos campañas electorales y la necesidad de sumar mayoría absoluta para que María José Catalá haya aceptado el ‘trágala’ y así poder sacar adelante las ordenanzas fiscales o la negociación de los presupuestos. En menos de un año. Catalá ya gobierna con la formación en que milita el segundo teniente de alcalde, un tal Badenas, que acaba de afirmar que "ser nazi no es un delito". No se les vaya a ocurrir enviarlo de viaje oficial a Alemania, allí son de tres a cinco años de prisión.

Doctora en Derecho, madre de dos hijos, exportavoz del PP en las Cortes Valencianas y exconsellera de Educación con Alberto Fabra, Catalá es el segundo caso de la Comunidad Valenciana en que un alcalde, en este caso alcaldesa, ha estado al frente de dos poblaciones (el otro es el socialista Manuel Civera, primer edil, primero de Alcublas y después de Llíria). En 2007, con 26 años, y hasta 2012, Catalá fue, con mayoría absoluta, primera autoridad de Torrent, a apenas 20 minutos de la capital y uno de los municipios más importantes del llamado ‘cinturón rojo’ del área metropolitana de Valencia.

Por momentos, su futuro político llegó a apuntar más alto y es probable María José Catalá no conozca esta historia. En 2019, a las puertas de unas elecciones generales y en tiempos de Pablo Casado, el entonces número dos del partido, Teodoro Garcia Egea, tuvo una cena en Alicante la noche anterior a su concurso en una prueba atlética. Participaron otros siete comensales. Tomó pasta para reforzarse de hidratos antes de correr. Venía de cerrar el acuerdo con Vox en Andalucía y quería contrastar opiniones sobre las posibilidades de victoria en la Comunidad Valenciana y qué candidato tenía más posibilidades de vencer a Ximo Puig en las autonómicas. Llevaba apuntado en la agenda el nombre de María José Catalá, más por referencias que por convicción.

Los comensales alzaron las cejas. "Vuestro hombre es Carlos Mazón", le apuntaron todos. Y entonces fue García Egea quien asintió. A pesar de ser el mentor de Mazón, se retiró a descansar con la duda: ¿Un alicantino, antiguo zaplanista, al asalto de Valencia? La respuesta ya es conocida. Por méritos propios o con ayuda de las circunstancias, es indudable que María José Catalá ha sabido navegar. De ella depende que perviva el nuevo matriarcado valenciano.