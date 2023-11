Última hora de la investidura de Pedro Sánchez, en directo: los socios del PSOE dan por hecho que la ley de amnistía no hablará de ‘lawfare’ ni incluirá casos de corrupción

Puigdemont exige a la Audiencia Nacional explicar por qué le dijo al Parlamento Europeo que no tenía causas

El día que Junts per Catalunya y PSOE han firmado el acuerdo para promulgar una ley de amnistía, la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado un nuevo escrito en la Audiencia Nacional en el que exige explicaciones de por qué el tribunal informó al Parlamento Europeo que no existía ninguna causa en su contra y ahora el juez Manuel García-Castellón ha dirigido la investigación de Tsunami Democràtic en su contra, aunque no le imputa formalmente porque no puede hacerlo al ser aforado.

