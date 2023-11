Última hora de la investidura de Pedro Sánchez, en directo: Puigdemont pregunta "a qué hora sale el rey" tras las protestas en Madrid

Junts presiona para que el PSOE acepte una definición amplia de 'lawfare' en la ley de amnistía

Junts per Catalunya quiere cerrar un pacto con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Los negociadores posconvergentes confirman que no hay marcha atrás, que el escenario del no acuerdo es prácticamente imposible. Pero para certificar este entendimiento reclaman un redactado de la ley de amnistía que acepte una definición amplia de 'lawfare' para incorporar a cargos independentistas. Mientras tanto, el PSOE pide que este concepto de la presunta guerra sucia judicial por intereses políticos figure en la futura norma de manera estrecha, para que no se puedan colar casos que nada tienen que ver con el 'procés'. [Lea la noticia completa, AQUÍ]