Última hora de la investidura de Pedro Sánchez: Asens prevé que PSOE y Junts cierren un acuerdo "en las próximas horas, como mucho mañana"

El Estado perdonará a Cataluña un tercio de la deuda que acumuló en la crisis financiera

El Gobierno en funciones no ha dado a conocer aún cuál es la fórmula matemática por la que se ha cifrado en 15.000 millones la deuda autonómica que el Estado perdonará a Cataluña. Cuando se dé a conocer esa fórmula tal vez se podrá calcular cuál es la cuantía de deuda que, si sale adelante la investidura de Pedro Sánchez, el Estado perdonaría a cada una de las autonomías de régimen común (no, a País Vasco ni Navarra) ya que, según ha explicado el Gobierno en funciones, el acuerdo entre PSOE y ERC para condonar deuda a Cataluña será extensivo al resto de comunidades; también para la Comunidad de Madrid, aunque no tiene pasivos contraídos con el Estado ya que ha optado por financiarse de forma autónoma en los mercados so pena de pagar tipos de interés más altos.

