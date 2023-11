Última hora de la investidura de Pedro Sánchez: Las bases del PSOE avalan las negociaciones de Sánchez para su investidura con el 87% de votos a favor

El 85,4% de la militancia del PSC ha avalado el acuerdo político para investir a Pedro Sánchez, en la consulta interna organizada esta semana y en la que han participado 7.909 militantes del partido, lo que representa un 61,6 % del total.

Así lo ha anunciado el PSC en un comunicado, en el que se especifican los resultados de la consulta: un 85,4 % de votos a favor del acuerdo para formar gobierno con Sumar y conseguir el apoyo de otras formaciones políticas, frente a un 12,2 % de votos en contra, un 2,4 % en blanco y un 0,2 % nulos.

El plazo de votación electrónica se activó el pasado lunes y se cerró ayer viernes, mientras que las sedes del PSC han abierto este sábado para poder ejercer el voto presencial.

La pregunta a la que habían de responder los militantes, en paralelo a la consulta activada a su vez por el PSOE, era: "¿Das apoyo al acuerdo para formar un gobierno de coalición con Sumar y conseguir el apoyo parlamentario de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?".

A lo largo de este sábado, diversos cabezas visibles del PSC han votado en las urnas habilitadas por el partido, entre ellos el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, que lo ha hecho en La Roca del Vallès (Barcelona).

También ha votado el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, que ha publicado un mensaje en la red social X en el que ha defendido su voto "a favor del acuerdo y las negociaciones que han de hacer posible la investidura de Pedro Sánchez por tres motivos: la continuidad del Gobierno de coalición progresista, no dar ninguna opción a un Gobierno PP-Vox y seguir avanzando en un camino de reconciliación y concordia".

