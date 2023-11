Última hora de la investidura de Pedro Sánchez: El PSOE contiene la respiración ante la negociación con Junts: "No sabemos cuánto hay de escenificación"

Feijóo cree que Sánchez "no tiene derecho" ni "consentimiento" para lo que está haciendo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este jueves que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no tiene derecho, tampoco tiene consentimiento para hacernos pasar por lo que está pasando el pueblo español", al que considera disconforme con cuestiones como la anunciada ley de amnistía.

En un desayuno informativo de Europa Press en el que ha presentado a la presidenta extremeña, María Guardiola, el líder del PP ha afirmado que Sánchez "lo sabe y por eso no quiere las urnas"; "sabe que le he ganado y por eso no quiere volver a las elecciones", ha opinado Feijóo, que ha pedido al secretario general socialista "que sea valiente y por una vez no se esconda detrás del comodín independentista, convoque elecciones y someta esta decisión a los españoles".

A su juicio, la ley de amnistía pactada ya con ERC y "que hasta ahora había ocultado a los españoles y a sus votantes", "será un golpe a la justicia, acabará con la igualdad de los españoles y legitimará el discurso del independentismo, que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado".