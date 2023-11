El PSOE retoma la negociación con Puigdemont en Bruselas para intentar cerrar el acuerdo

El número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha retomado este viernes en Bruselas las conversaciones con Carles Puigdemont. Según ha podido saber este diario, la reunión del secretario de Organización con el expresident ha arrancado unos minutos después de las 9.30 horas en la capital belga. Los socialistas buscan cerrar un acuerdo sobre la ley de amnistía que garantice el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez y mantener sus planes de convocar el pleno para la próxima semana.

Las negociaciones se encallaron en las últimas horas respecto al articulado de la ley de amnistía. En el “alcance” de la amnistía, según fuentes conocedoras de las negociaciones. En causas penales “más subjetivas” en su relación o no con el 'procés', argumentaban anoche. En Ferraz se mantienen optimistas sobre la posibilidad de pulir los flecos pendientes y cerrar un pacto esta misma mañana. Tanto es así que está previsto que Santos Cerdán comparezca desde Bruselas para comunicar el acuerdo. Puigdemont haría lo propio, por separado.

Cerdán ya se desplazó este jueves a la capital belga con la intención de firmar el acuerdo y comunicarlo desde allí a los medios de comunicación. El quiebro de Puigdemont a última hora hizo posponer las negociaciones y ha obligado a recuperar las reuniones presenciales en la mañana de este viernes. La Mesa del Congreso no ha modificado el orden del día para su reunión de hoy, por lo que se enfría la posibilidad de fijar este viernes la fecha de investidura, como estaba previsto. Con todo, cabe la posibilidad de modificarlo in voce, aunque antes de la reunión los descartaban los socialistas. La otra posibilidad, si se cierra el acuerdo con Junts, es anunciar posteriormente la fecha de investidura y convocar una reunión extraordinaria de la Mesa del Congreso para los próximos días.

La previsión de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, era realizar el anuncio una vez registrada la ley de amnistía. El PSOE, con mayoría en la Mesa del Congreso junto a Sumar, tenían intención de convocar el pleno de investidura y calificar así la medida en la reunión de hoy del órgano rector. Desde el entorno de la presidenta explicaban a primera hora que no tenía previsto comparecer a la espera de cómo se desarrollasen las conversaciones pendientes para cerrar el acuerdo de investidura.

Puigdemont enfriaba anoche las "prisas" porque "siempre hemos dicho que por tratar con el sistema político español todas precauciones son pocas". A través de un mensaje en la red social concluía que "no cambiaremos la prudencia y precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan". Lo hacía después de que el PSOE cerrase con ERC un acuerdo global de investidura con el traspaso de Rodalies, la condonación parcial de la deuda de la Generalitat o la continuación de la mesa de diálogo. La última palabra en la ley de amnistía la tendrá así Puigdemont. Los posconvergentes se garantizan su sello al posponer su acuerdo al alcanzado por los republicanos.

Sempre hem dit que per tractar amb el sistema polític espanyol totes precaucions són poques. Ens hi mantenim, i ens hi refermem. No canviarem la prudència i les precaucions que hem mantingut fins ara per més presses que alguns tinguin.