Abascal anuncia movilizaciones permanentes y crecientes ante la "traición" de Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha comprometido este lunes con la "movilización permanente, constante y creciente" ante la "traición" perpetrada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y su comité ejecutivo a los españoles y a la Constitución.

Así lo ha asegurado en una declaración sin preguntas, antes de la rueda de prensa semanal, a propósito de la manifestación convocada por su partido este fin de semana en Madrid en contra de la amnistía, la autodeterminación y contra lo que considera un "golpe de estado de Sánchez a la nación".

El líder de Vox ha destacado el "éxito" de la manifestación, a la que asistieron alrededor de 100.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, y ha añadido que "evidencia que los españoles están inmensamente preocupados por la corrupción del Gobierno en funciones y del autócrata Pedro Sánchez".

"Estamos ante un político amnistiando a otros políticos a cambio de votos para mantenerse en el poder... esa es la realidad", ha comentado, antes de agregar que "es difícil encontrar un acto de corrupción mayor, no solo en la política española, sino también en la internacional".

Y ha querido dejar claro que este hecho no solo está perpetrado por Sánchez, sino por el Comité Federal del PSOE, que "aplaudió de forma unánime y sin ningún tipo de fisuras la traición anunciada por el presidente del Gobierno a la igualdad de los españoles y a la Constitución", ha indicado.

Por ello, se ha comprometido con la movilización "permanente, constante y creciente" antes de avanzar que apoyarán la movilización convocada por la sociedad civil el próximo sábado, 18 de noviembre, en la plaza de Cibeles (Madrid), bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación. Por la libertad, la unidad y la igualdad".

Por otra parte, Abascal ha acusado al Gobierno de no solo no combatir la inmigración, sino de promoverla, por "contribuir" al efecto llamada y a la financiación de las organizaciones no gubernamentales que colaboran con el tráfico de seres humanos.

Y ante el reparto de migrantes por las comunidades, ha dado instrucciones a sus representantes en los gobiernos regionales y en los distintos ayuntamientos para que "no sean cómplices" del Ministerio del Interior y "se opongan" al reparto por toda la geografía de esa inmigración ilegal.

En el caso de que finalmente el "reparto masivo" se produzca en lugares donde Vox gobierna, Abascal ha pedido a sus cargos que exijan al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska un aumento de la seguridad en esas localidades.

También les ha pedido que nieguen cualquier tipo de contribución presupuestaria a este reparto de inmigración ilegal, y que hagan responsable al presidente del Gobierno y al ministro del Interior en funciones "de los problemas de inseguridad, de convivencia y de asistencia social".