Sumar y Podemos pugnan por el protagonismo en el conflicto israelí

La situación en la franja de Gaza espolea de nuevo la división a la izquierda del PSOE, con una batalla abierta entre Podemos y Sumar por liderar una posición alternativa dentro del Gobierno de España. En las últimas horas, ambas fuerzas han protagonizado una carrera de exigencias a Pedro Sánchez, en sendos intentos por marcar el paso al socio mayoritario de Gobierno y capitalizar la posición pro Palestina tras la dura respuesta de Israel a los atentados de Hamás.

No es la primera vez que el escenario internacional abre una brecha entre los socios minoritarios del Gobierno; ya con la guerra de Ucrania, el envío de armas provocó distintas reacciones, desde el rechazo frontal de los morados a la defensa del derecho de defensa de Ucrania de Yolanda Díaz. Pero en esta ocasión, el escenario es especialmente sensible, con la Presidencia Europea de España y en medio de unas negociaciones para investir a Pedro Sánchez, a la espera de un nuevo Gobierno de coalición donde Podemos no tiene su entrada en absoluto asegurada.

Los morados han querido aprovechar la posición que aún ostentan en el Consejo de Ministros para copar la atención internacional. Ione Belarra, secretaria general de las filas moradas, ha empleado su condición de ministra en funciones para ganar fuerza a la hora de plantear sus posiciones, que han tenido un fuerte eco en la prensa árabe y que ha provocado un choque diplomático con Israel, exigiendo a Sánchez la condena y denuncia de estas "vergonzosas declaraciones". Mientras, el partido se esfuerza en destacar que su dirigente ha sido "la única ministra de la Unión Europea" en denunciar el "genocidio planificado" por parte de Israel, tal como aseguró su portavoz, María Teresa Pérez, este lunes en rueda de prensa.

UN PASO MÁS

En Sumar han pedido a Sánchez incluir el reconocimiento del estado de Palestina en el acuerdo de coalición para un nuevo Gobierno, pero Podemos busca ir más allá y denunciar al mismo tiempo la tibieza de Yolanda Díaz. En las últimas horas, Podemos ha hecho valer su papel institucional para presionar a Pedro Sánchez y reclamarle que pida llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional para ser juzgado por crímenes de guerra. Una petición que va más allá del mero reconocimiento y que la propia Belarra publicó a través de una declaración institucional difundida este lunes y subtitulada al inglés, un detalle que da cuenta del interés de los morados de alcanzar protagonismo en el escaparate internacional.

"Pedimos al Gobierno de España que, ejerciendo su función de Presidencia del Consejo de la UE, se tome en serio su postura y llevemos a Netanyahu a la Corte Internacional por crímenes de guerra", abundó Belarra en la mañana del lunes a Canal Red, la plataforma digital de Pablo Iglesias. Precisamente el exlíder de Podemos fue uno de los primeros en espolear la pugna abierta, afeando a Yolanda Díaz que acudiera a la gala del Premio Planeta el mismo día en que tuvo lugar la manifestación pro Palestina en las calles de Madrid.

Podemos lanzó la petición a Sánchez justo al mismo tiempo en que comenzaba una comparecencia de los portavoces de Sumar, Ernest Urtasun y Marta Lois, para exigir el reconocimiento del Estado de Palestina. Esta contraprogramación de los morados mostraba el empeño de Podemos en ser referencia en este asunto frente a Yolanda Díaz, cuya propuesta no dudaron en desdeñar.

PODEMOS DESDEÑA A SUMAR

"Esto ya estaba firmado con Unidas Podemos en el pasado acuerdo programático y el PSOE se ha negado a hacerlo durante toda la legislatura", denunció Belarra este lunes, donde cuestionó abiertamente las posiciones del partido de Díaz. "Lo que más me preocupa es que Sumar ha perdido una gran capacidad de influencia de lo que tenía Unidas Podemos en la conformación de Gobierno", consideró la dirigente. "Hoy los únicos votos que están en cuestión son los de Junts, y Sumar está ausente de la conformación del futuro gobierno de coalición".

En este punto, Belarra se refirió a la Proposición no de Ley (PNL) que Sumar presentó este lunes donde pedía paralizar la venta de armas a Israel y suspender el comercio exterior. Una iniciativa que sólo tiene carácter político -no vinculante- y que también ha sido motivo de conflicto por Podemos, que pide elevar las exigencias. "Está muy bien hacer declaraciones pero en Podemos tenemos claro que lo importante es hacer política. Esto no va de PNLs, es de llevar a Netanyahu a la Corte Internacional, y eso puede pasar mañana mismo", presionaba la ministra en funciones.

El propio partido morado ha vuelto a denunciar el choque que vivieron la semana pasada, cuando intentaron llevar al Congreso una iniciativa de este tipo, pero al carecer de portavoz parlamentario propio tuvieron que pedir a Sumar la firma necesaria para el registro, y la petición fue denegada, al alegar que presentarían una con la posición conjunta de todo el espacio. Este lunes Sumar presentó esta petición, asegurando que se había debatido con todas las fuerzas, aunque desde Podemos niegan este extremo, y apuntan a que el documento se trasladó a través de un chat a título informativo, sin que hubiera capacidad de intervenir.