El 'finiquito' que abona la Cámara a 65 diputados que perdieron el escaño el 23J

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 11 de abril de 2023, en Madrid (España).

La suerte de 'paro' para 65 diputados que han ocupado escaño en el Congreso en la anterior legislatura, pero no llegaron a renovar su acta tras las elecciones generales del pasado julio. Los motivos pueden ser diversos, bien por no ir en las listas o por no lograr votos suficientes para repetir.

Por tanto, la Cámara abona la llamada indemnización por cese que se puede percibir siempre que no se cuenta con otros ingresos y que se haya estado en el Parlamento un mínimo de dos años.

Esa compensación es el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 3.126,89 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. En este sentido, esta prestación no se abona de una vez, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes en los pagos y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.

Abono incompatible con otros ingresos

Concretamente están cobrando esta indemnización 24 exdiputados del PSOE, 13 de Unidas Podemos, diez de Vox, siete del PP, seis de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana, los dos exparlamentarios que tuvo la CUP en la anterior legislatura y uno del PDeCAT, según los datos del Congreso consultados por Europa Press.

El hemiciclo del Congreso, vacío. / EFE

El exdiputado que cobrará esta indemnización durante más tiempo, si su situación laboral no varía, es el 'popular' José Ignacio Echániz, quien acumula varias legislaturas a sus espaldas y, por tanto tiene derecho a 18 mensualidades. Por otro lado, la exdiputada socialista por Granada Elvira Ramón puede percibir la indemnización durante 11 meses, su excompañera electa por Jaén Laura Berja, que fue portavoz de Igualdad, podrá cobrarla durante un total de ocho meses, igual que el exdiputado de Podemos Rafa Mayoral y que Anton Gómez Reino, exdiputado de la confluencia gallega de Unidas Podemos.

Por su parte, la entonces presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se le han concedido cuatro meses, ya que llegó al Congreso en mayo de 2019, igual que al que fuera presidente el grupo parlamentario de la formación morada en la anterior legislatura, el exdiputado de En Comú Jaume Asens, que ahora ejerce como negociador de Sumar con Junts para una eventual investidura de Pedro Sánchez.

Indemnización de transición

Además, algunos de estos diputados cobraron la llamada indemnización de transición tras la disolución de las Cortes el pasado 30 de mayo. Se podría definir como un 'finiquito' que abona la Cámara para cubrir el periodo entre legislaturas. Asimismo, 48 de los 66 exdiputados que ya perciben la indemnización por cese perdieron su escaño en mayo y no volvieron a recuperarlo Esto se debe a dos motivos: porque no repetían en las listas o porque no lograron hacerse con el acta.

Esta indeminización de transición se caracteriza por ser incompatible con cualquier otro ingreso público o privado y se abona en un solo pago y no mensualmente. Su cuantía corresponde a la retribución que cobrarían en caso de seguir en activo durante los días que median entre la disolución y la víspera de la constitución del nuevo Congreso.

Según avanza Europa Press, tras la disolución sólo continuaron siendo diputados los 137 miembros de la Diputación Permanente y de las 212 personas que perdieron entonces el escaño, el 95,28% cobraron la denominada indemnización de transición y sólo una decena renunció, así lo explicaron fuentes parlamentarias.

Además de la retribución constitucional (3.126,89 euros) este 'finiquito' incluye la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (958,75 euros para los de Madrid y 2.008,61 para el resto), y también los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso.