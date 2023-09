El mensaje de Sánchez a Viondi hace 12 años que ahora destapan las redes

La expulsión del pleno del socialista Daniel Viondi tras acercarse al escaño del alcalde José Luis Martínez Almedia y darle tres palmadas en la cara ha revolucionado las redes sociales de forma masiva. A eso, se le suma la posterior dimisión del concejal que ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que en las próximas horas abandonará su puesto, donde también ha escrito: "He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible".

