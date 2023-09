Última hora del debate de investidura de Feijóo: el líder del PP se somete a la primera votación

Rufián: "Usted representa las derechas que quieren gobernar en este país odiando a la mitad"

"Usted sostiene que no se puede hacer nada que no se hubiera dicho antes que se iba a hacer. Es más, que en política no se puede decir que se va a hacer algo que antes no se haría. Muy bien, ustedes dijero quen no tocarían las pensiones y la recortaron, al igual que con la sanidad, que la recortaron..." le señala el portavoz de ERC en el Congreso directamente a Feijóo.