Podemos redobla el órdago para incluir a Irene Montero en el Gobierno: "Es imprescindible"

Ione Belarra e Irene Montero este sábado en el Círculo de Bellas Artes. / EFE

Podemos pone sobre la mesa cinco propuestas para un Gobierno progresista, y exige la continuidad de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, algo que considera "imprescindible". El partido convocó a sus bases a un acto este sábado para exhibir músculo frente a Yolanda Díaz, que recibió duras críticas por parte de todos los intervinientes, incluida la propia secretaria general, Ione Belarra, que asumió el error de nombrarle candidata y abrió por ello un "proceso de reflexión" dentro de la formación que culminará el 4 de noviembre. El objetivo será "redefinir" la relación con Sumar y abrir una "nueva etapa" en la organización.

La plana mayor del partido protagonizó este sábado un encuentro llamado a redoblar el pulso a Yolanda Díaz, en una cita que terminó por convertirse en un aquelarre contra Sumar. "Podemos ha sido sometido a un proceso que no se puede llamar de unidad, un proceso injusto que ha llevado a pérdida de votos y escaños. Acuerdos en estas condiciones no pueden volver a repetirse", advirtió Belarra, antes de anunciar el debate de un "documento político" que culminaría en una votación, donde no se renovará la cúpula existente.

Irene Montero ejerció de figura central en la media docena de intervenciones, también en la de Belarra, que consideró "impescindible" su presencia en el futuro Ejecutivo. "Para llevar a cabo las tansfrmaciones feminsitas hace falta valentía y capacidad de plantarse. Por eso pensamos que es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frene del Ministerio de Igualdad", señaló Belarra, que lanzó cinco propuestas para un Gobierno de coalición "valiente, estable" y "aprovechar la enorme oportunidad" tras las generales del 23 de julio.

La pirmera consiste en "abaratar el coste de la vida", mediante otras dos medidas: "Hacer permanente la rebaja del transporte público y topar el margen de beneficio" de las empresas. La segunda consiste en derogar la Ley Mordaza y renovar el CGPJ; la tercera hace hincapié en la vivienda, donde Podemos propone congelar los precios del alquiler durante toda la legislatura y aprobar el índice de precios del alquiler; Además, pide subir a 1.500 euros el Salario Mínimo Interprofesional. "Y sobre todo", advirtió, está la propuesta que consiste en la continuidad de Montero al frente de Igualdad. "Lo traslado formalmente", aseguró Belarra.

"EL FEMINISMO NO ES UN COMPLEMENTO"

"El feminismo no puede ser una nota al pie, no es un complemento que uno se pone en campaña y se quita en la negociación de Gobierno", consideró la propia Irene Montero, que insistió en la necesidad de que su partido siga en el Consejo de Ministros. "Estamos comprometidas con un proyecto de transformación y lo vamos a llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias", defendió también, antes de agradecer a Belarra por tomar "las decisiones más difíciles" y "asumir la firmeza y la valentía frente a imposiciones que no se le ha pedido a ninguna otra fuerza política", en referencia al acuerdo de coalición con Sumar.

Además, volvió a criticar veladamente a la dirigente gallega asegurando que "Podemos es una organización que no se pone de perfil", y que en la polémica de la ley del sí es sí hubiera sido algo "que no nos hubieran perdonado". "Ojalá ninguna formación política tengan que sufrir y pagar ese coste político y personal tan grande para llevar a cabo las transformaciones sociales hasta sus últimas consecuencias", continuó Irene Montero, que cerró su mitin con un mensaje: "Que sepáis que me tenéis a disposición".

Acto de Podemos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. / EFE

La exigencia de estar en el Consejo de Ministros fue una constante en las dos horas de acto. "Sabemos que tenemos que estar en el próximo Gobierno de nuestro país", clamó la portavoz del partido y asesora en el Ministerio de Igualdad, Isa Serra. "Gracias a la valentía y la determinación de Irene Montero", continuó, tras un nuevo reproche a Yolanda Díaz, que apartó de las listas electorales a la ministra de Igualdad en funciones. "Hemos sufrido no sólo esa ofensiva del poder judicial y mediático contra Irene Montero, sino también otros que han aprovechado esa campaña contra el feminismo para apartar a las feministas (...) y culpar al feminismo del avance de la extrema derecha".

"PROCESO DE REFLEXIÓN"

En clave más interna y en línea con el debate que abre Podemos sobre su relación con Díaz se pronunció la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge: "Podemos necesita tres cosas: soberanía, voz propia y capacidad de acción política, nada más y nada menos", destacó, después de quedar sin voz propia en el Congeso y ver limitada su iniciativa parlamentaria. La dirigente admitió que "no han sido meses fáciles", pero lanzó un aviso: "Podemos tiene colmillo y sabe morder", aseguró, "y además tiene procesos democráticos internos".

Se refería así a la conferencia política que tendrá lugar el 4 de noviembre después de un "proceso de reflexión" a todos los niveles organizativos, que incluirá el debate y posterior votación de una nueva hoja de ruta que la cúpula publicará a lo largo de este sábado. Un proceso que no incluye la renovación de la cúpula y que redefinirá el nuevo papel de la formación en su relación con Sumar y con Yolanda Díaz después de las fuertes turbulencias, abriéndose la posibilidad de una ruptura política y un camino en solitario hacia las elecciones europeas.

Después del acto se reúne el Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano de dirección del partido, para organizar las distintas fases del proceso, aunque sus miembros acudían a la cita sin ningún orden del día.

DARDOS A SUMAR

Una de las voces más duras con Díaz fue el ex Jemad Julio Rodíguez, que hizo gala de su paso de años por Podemos, y no dudó en hacer referencia a todas las guerras internas de Podemos, refiriéndose con ironía a los "errejonistas" y la "operación jaque pastor" además de recordar las "magdalenas" de Manuela Carmena.

"También he sido tocado por los llamados grupos de trabajo de Sumar, pero aquí estoy, con Podemos, por lealtad, por coherencia y por perseverancia". "Nos han querido matar, nos han dado por muertos muchas veces pero aquí seguimos vivitos y coleando".

Rodríguez se estrenaba en este acto como presidente de la fundación de Podemos dirigida por Pablo Iglesias, Instituto y República, tras la caída de Juan Carlos Monedero-. Y en su intervención pasó a lanzar una serie de referencias a Yolanda Díaz, a quien dedicó sin nombrarla gran parte de su discurso: "Hay que luchar contra el civismo de aquellos que se apuntan siempre a última hora al caballo ganador", consideró.

"Nuestros ministros Irene y Ione toman decisiones, a diferencia de otros que esperan días y horas a ver qué dicen las encuestas, es la diferencia entre políticos proactivos y políticos reactivos", consideró, antes de lanzar un nuevo reproche que ya empleó Podemos contra Díaz durante la polémica del sí es sí: "La valentía de no ponerse nunca de perfil cuando atacan a un compañero aunque sea de otro partido".

"NO VENIMOS A CALENTAR SILLONES"

Irene Montero fue la figura más reivindicada durante todo el acto. "No nos perdonan que una cajera que había trabajado en un supermercado haya sido la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país", gritó María Teresa Pérez, portavoz del partido, mientras el público aclamaba a Montero, que agradecía el gesto sentidamente. "La mejor ministra de este país y la que debe seguir teniendo". "No nos rendimos, hacemos ruido, desafiamos porque sabemos que es la mejor manera de defender a nuestro pueblo", continuó la dirigente. "No venimos a calentar sillones y por mucho que les moleste a algunos, aquí vamos a seguir".

Los reproches fueron una constante en todas las intervenciones, pero por distintos motivos. En el caso de la diputada Martina Velarde, coordinadora del partido en Andalucía, criticó la configuración del grupo plurinacional de Sumar en el Congreso, donde no se incluyó a portavoces andaluces. "Podemos fue la primera fuerza política que defendió la plurinacionalidad y fue muy criticada (...). Y Andalucía es una nacionalidad histórica y no vamos a permitir que se nos niegue", continuó.

Noticias relacionadas

La dirigente admitió "la rabia" porque "nos han hecho mucho daño" y "han hecho todo lo posible y lo imposible a nuestros referentes políticos, pero esos golpes no nos van a desviar del objetivo", argumentó. "Vamos a reivindicar no nuestra silla sino nuestro sitio, y vamos a exigir que haya un Gobierno a la altura de nuestro país, de nuestra gente, de los de abajo".

"Llega una nueva etapa a Podemos", decretó la coordinadora de Podem Cataluña, Conchi Abellán en su intervención, donde reivindicó la militancia de Podemos como "un ejemplo de que seguimos, de que seguimos aquí y de que no van a pararnos", avanzó, antes de lanzar una advertencia velada a Sumar: "No es lo mismo ser que decir y no es lo mismo hacer que aparentar".