Últimas noticias de la constitución de las Cortes: el PSOE confirma que no impedirá tramitar una Ley de Amnistía en el Congreso

La votación de la Mesa del Congreso pone a prueba las opciones de Sánchez en la investidura

Pedro Sánchez se mostró convencido este miércoles de que será investido de nuevo. “Habrá Gobierno socialista”, dijo durante su discurso ante los diputados y senadores de su partido. En público, tanto el jefe del Ejecutivo en funciones como los ministros y cargos del PSOE transmiten optimismo: creen que Junts per Catalunya apoyará la candidatura de Sánchez cuando haya debate de investidura (de momento no tiene fecha) y no habrá repetición electoral. En privado, en cambio, no lo dan ni mucho menos por hecho. Pero todos anticipan que la trascendental votación de este jueves en el Congreso saldrá según el plan diseñado por el jefe del Ejecutivo en funciones.

