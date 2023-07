Teruel Existe insiste en su abstención para que el PP gobierne en solitario en Aragón

3 Se lee en minutos Sergio H. Valgañón



El rumbo hacia el nuevo Gobierno de Aragón sigue avanzando. El candidato a la presidencia, Jorge Azcón, y el líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, han mantenido este jueves una reunión en la sede del PP en el que es el segundo encuentro entre ambas formaciones para buscar un apoyo favorable en la próxima investidura de Azcón. Las posturas, pese a las dos horas de encuentro, no se han movido en exceso y Teruel Existe sigue ofreciendo su abstención, sujeta a la formación de un gobierno popular en solitario y a la firma de un acuerdo programático.

El propio Tomás Guitarte ha ofrecido en el Palacio de La Aljafería una breve rueda de prensa para reiterar su postura y celebrar el buen tono de esta última reunión, aunque ha deslizado desde el comienzo las "pocas novedades" que han podido surgir en la sede autonómica del PP. "Hemos reiterado la urgencia de una investidura, porque no podemos estar mucho más sin gobierno", ha iniciado Guitarte, que ha afirmado que el ofrecimiento dado a Azcón es "el que ya hicimos en el primer momento", lo cual significa "una abstención, condicionada siempre a que sea un gobierno en solitario del PP, así como la asunción de contenidos programáticos". Pendientes de que Vox permita la primera parte, la segunda parece muy cercana, segúna firma el líder de Teruel Existe, que considera que el programa de su formación y de los populares "comparte muchos puntos, en diferente orden y con distinta intensidad".

Entre esas propuestas que Guitarte considera clave para llegar a un acuerdo, ha destacado "la moratoria de las renovables para una buena ordenación, el transporte sanitario urgente las 24 horas durante todo el año, políticas eficades y reales contra la despoblación e invertirr en sanidad e infraestructuras". Si el nuevo Ejecutivo autonómico asume estas exigencias, "Teruel Existe se abstendría para facilitar un gobierno en solitario del Partido Popular".

Insiste Guitarte, consciente del silencio del otro lado de la negociación, que a él no le corresponde hacer conjeturas sobre cómo se puede formar ese nuevo Gobierno autonómico. "Son ellos los que tienen que decidir si quieren gobernar con Vox o buscar otras vías", ha señalado el líder de la España Vacía en Aragón, en referencia al pacto con CHA que desde su formación comentan dsde hace unos días: "Quizá el PP no ha querido explorar esa vía por la complejidad que tiene". No será muy largo el recorrido de esta posibilidad, ya que el presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, ha zanjado el posible debate en sus redes sociales: "CHA no es un partido transversal y sin ideología. No vamos a apoyar a Jorge Azcón para que sea Presidente de Aragón".

CHA no es un partido transversal y sin ideología. No vamos a apoyar a Jorge Azcón para que sea Presidente de Aragón. — Joaquín Palacín IIII (@JoaquinPalacin) 27 de julio de 2023

"Queremos un gobierno centrado y que defienda Aragón mejor que lo que se ha defendido", ha continuado Guitarte, que considera "factible" esta posibilidad, por la que su partido está haciendo "un esfuerzo". "Nosotros sí que hemos intentado hacer todo lo que está en nuestra manos cuando decimos que queremos un determinado gobierno y no queremos otro", ha completado el líder de Teruel Existe, que descarta estar dentro del Ejecutivo: "No lo pedimos, solo exigimos que se asuman puntos programáticos importantes". Su intención, según el propio Guitarte, es situarse en la oposición, "para ser intensos y reivindicativos durante toda la legislatura". Un nuevo curso político que para la cara visible de Teruel Existe "no se va a demorar mucho, porque va a ser un proceso rápido, aunque aún quedan varios días".