El futuro del decano del colegio de Abogados de Madrid, en manos de una jueza de lo contencioso

Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid / Alba Vigaray

La elección el pasado 20 de diciembre de Eugenio Ribón como nuevo decano del Colegio de la Abogacía de Madrid -el más grande de Europa, con más de 76.000 colegiados y un presupuesto superior a los 35 millones de euros- está siendo analizada por la juez de lo Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid, María Loreto Feltrer. Estudia una demanda presentada por el abogado Miguel Durán, aspirante al puesto, contra la proclamación de las candidaturas para las elecciones que dieron lugar a la renovación de la Junta de Gobierno de esta institución.

La demanda fue presentada antes de que se llevaran a cabo las elecciones, que ganó Ribón con 3.680 votos, por lo que según fuentes del órgano colegiado, la decisión judicial no podrá afectar al resultado electoral ni a la continuidad de la totalidad del actual equipo de Gobierno. En todo caso, y de aceptarse los argumentos del demandante -el popular letrado Miguel Durán, que quedó en el tercer puesto-, se creará una situación inédita que afectará al órgano de representación de los abogados madrileños.

Este miércoles la magistrada ha escuchado al único testigo citado en el litigio, el abogado y también aspirante a decano Juango Ospina, quien dimitió de su cargo en la anterior junta directiva antes de celebrarse las elecciones y que quedó en segundo lugar, con 2.805 votos.

Fuentes presentes en la declaración han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que este letrado ha explicado a la juez que él dimitió de la Junta de la que formaba parte en el equipo del anterior decano, José María Alonso, para dotar de "imparcialidad" a su candidatura y dejar claro que no aprovecharía los recursos del Colegio para su campaña.

A preguntas de director de los Servicios Jurídicos de la institución, Pedro Lescure, ha afirmado que a su juicio hubo por parte del actual decano "abuso de posición institucional", sin embargo, no ha podido evitar las preguntas sobre un presunto interés personal en el pleito que le invalidarían como testigo, según las mismas fuentes.

Los demandantes creen que la justicia podría aplicar a este asunto la misma solución que se dio en 2018 a un pleito similar en el que se cuestionaban unas elecciones al colegio de procuradores de Madrid, cuando el Tribunal Superior de Justicia anuló los comicios al considerar que el proceso electoral adoleció de falta de garantías.

Ausencia de restricciones

Desde el Colegio, sin embargo, defienden que los estatutos que rigen la institución no contienen restricción alguna a la condición de elegible y no exigen dimitir de la junta de Gobierno para adquirir esta condición, que sí se incluye, en todo caso, en el Estatuto de la Abogacía. La previsión general existe "porque hay colegios que eligen a sus cargos de forma arcial, y no es el caso", apuntan las mismas fuentes.

Noticias relacionadas

Por ello, los de Ribón defienden que la proclamación de candidatos fue correcta, puesto que los estatutos del colegio prevalecen sobre el Estatuto general, al amparo del principio de regulación. Añaden que, por otro lado, ni Durán ni ningún otro abogado impugnó el resultado electoral del pasado mes de diciembre, por lo que "prima el principio democrático, esto es, la voluntad de los colegiados electores".

Según la demanda de Durán, ni el hoy decano Ribón ni el también aspirante a Raúl Ochoa no dimitieron o cesaron de sus cargos en el equipo directivo de Alonso, por lo que tendrían "prohibida e impedida legalmente la posibilidad de concurrir válidamente en el proceso electoral ya iniciado".