Vox advierte al PP: "Sin un Govern de coalición es muy difícil que Marga Prohens sea presidenta de Baleares"

Jorge Campos, líder de Vox en Baleares, ha relatado en declaraciones a este periódico los motivos por los cuales las negociaciones para investir a la popular Marga Prohens como presidenta de Baleares están del todo encalladas. La primera reunión seria entre ambas formaciones realizada este miércoles culminó con posturas muy alejadas: "Está claro que para que Marga Prohens sea investida presidenta necesita los votos de Vox. Ellos tienen 26 diputados, nosotros 8 y la mayoría absoluta está en 30. Sin nuestros votos, ya sea para votar a favor o abstención, es evidente que no hay investidura. Y en este sentido, si no hay Govern de coalición con Vox y se acercan las posturas, es muy difícil que Prohens sea presidenta".

Pese a ello, no contempla en estos momentos un escenario donde no se llegue a un acuerdo con el PP y se tengan que convocar nuevas elecciones el mes de septiembre, ante la imposibilidad de investir presidenta del Govern a la popular Marga Prohens: "No contemplamos la posibilidad de elecciones anticipadas, en Vox seguimos con la mano tendida para seguir negociando en los próximos días, pero tampoco vamos a regalar nuestros votos". Recuerda que el modelo de Murcia que defienden desde el PP de Balears, donde los populares solo necesitan una abstención como aquí y se han negado a que Vox entre en el Ejecutivo, "ha acabado con el PP y el partido socialista repartiéndose la mesa del Parlamento de Murcia".

El candidato explica que el modelo de Govern diferente que proponen ambos partidos fue el muro que impidió seguir avanzando en la negociación de este miércoles: "Estamos en las mismas que antes de iniciar las negociaciones. Nosotros consideramos que para llegar a un acuerdo de programa para impulsar el cambio de políticas en Baleares y ejecutar estas políticas hay que hacerlo desde un gobierno en coalición, tal y como se ha hecho en la Comunidad Valenciana o en Castilla y León. Ellos (el PP) insisten en un gobierno en solitario".

Campos asegura que éste es "el principal escollo en estos momentos y eso que ni tan siquiera hemos pedido ni conselleries, ni vicepresidencias ni cargo alguno. Hemos ido a hablar de políticas, pero claro a la hora de ejecutar este cambio de políticas el modelo es muy importante". Añadió que se pusieron sobre la mesa temas como la reforma fiscal, ayudas a las familias o la política lingüística, pero de forma superficial al no tener definido el modelo de Ejecutivo autonómico. "Es muy diferente si este cambio de políticas se ejecutan desde un Govern donde está Vox o desde un Govern en solitario del PP. Por este motivo nuestro modelo, como he dicho en infinidad de ocasiones, es el de Castilla y León.

Respecto a cuando se retomarán las negociaciones con el PP, Campos indicó que "en los próximos días, ya que hoy ellos tienen a Núñez Feijóo por aquí, pero si quiere se puede sumar también a las conversaciones", apostilló en tono jocoso el diputado de Vox respecto al líder nacional de PP.