Sumar crea un cláusula anti escisión para evitar la ruptura de Podemos en el Congreso

Las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, en el Congreso. / Fernando Villar

Yolanda Díaz blinda Sumar y crea una cláusula anti escisión para mantener un único grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y evitar que los dirigentes electos de Podemos se 'independicen' de Sumar tras acceder al escaño. La candidata gallega quiere evitar la desintegración de la coalición tras las elecciones generales del 23 de julio, en un contexto de alta tensión con el partido de Ione Belarra.

Este apartado incluido en el acuerdo sellado por Podemos impide que los diputados del partido morado salgan del grupo parlamentario de Sumar una vez que sean elegidos. La ley electoral penaliza la división del espacio, y este es uno de los motivos que ha empujado a Podemos y Sumar a alcanzar un acuerdo. El riesgo estaba en que la coalición pudiera emplearse por los partidos como una coalición instrumental para lograr más representación, para comenzar después una trayectoria en solitario. Con esta cláusula se evita, por decirlo de algún modo, que el matrimonio de conveniencia se disuelva después de haberse consumado en las urnas.

Esta cláusula, que figura en el acuerdo sellado con Podemos, incide en lo que ya viene regulado en el reglamento del Congreso de los Diputados, donde consta que "en ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido".

Además, en este mismo artículo, ya vigente, también se prevé que "tampoco podrán formar grupo parlamentario separado los diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado al electorado". Es decir, se impide que los diputados electos se 'independicen' de su grupo, aunque para ello se hubieran afiliado a un nuevo partido que no hubiera concurrido previamente a los comicios. Una manera, en definitiva, de tratar de mantener un grupo parlamentario cohesionado.

En las reglas de funcionamiento de Sumar también se contempla la manera de afrontar los debates internos a nivel parlamentario. Todos los partidos que forman la coalición se comprometen a posicionarse en las votaciones en el Congreso conforme al programa electoral que se presentará el 23J. En aquellos casos donde se aborden asuntos concretos que no estén contemplados o no esté clara la posición, se tratará de llegar a una posición común entre los distintos actores. En caso de no haber consenso, se permitirá puntualmente la libertad de voto a los diputados.