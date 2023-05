Andreu desafía a los sondeos en La Rioja mientras el PP cuenta con la reconquista

La presidenta de La Rioja, la socialista, Concha Andreu, en una entrevista. / Ballestero

En agosto de 2019 la elección de la socialista Concha Andreu como presidenta de La Rioja puso fin a 24 años de gobiernos del PP, 20 de ellos con mayoría absoluta. Ahora, en solo 17 días, el 28M dirime si la victoria socialista fue sólo un accidente en una comunidad de sesgo conservador o si Andreu es capaz de consolidarse. Si fuera una mujer de escaso ánimo o fácilmente influenciable pensaría que carece de opciones porque el clima sobre su continuidad es bastante desfavorable.

La Rioja figura desde hace meses en el casillero de comunidades que el PP asegura que, sí o sí, va a recuperar. Las encuestas a nivel nacional la colorean también de azul. En Ferraz la consigna es que no la dan por perdida y el mensaje que han transmitido a Andreu es que "va bien". La presidenta, que se precia de pisar la calle, mantiene que le sorprendería mucho no continuar porque sus impresiones son positivas. No entendería que, con la buena receptividad que encuentra en sus vecinos, después no vayan a votarla.

En el PP, en cambio, sostienen que "se agarra a un clavo ardiendo" y "se niega a ver la realidad". En Génova y en el partido en La Rioja llevan semanas dando por segura la victoria. El candidato, Gonzalo Capellán, catedrático y profesor universitario con trayectoria como consejero en el Gobierno autonómico y una temporada en el Reino Unido, tiene encomendada la tarea de recuperar una comunidad históricamente del PP.

La decisión de su nombramiento, en octubre de 2022, salió directamente del entorno de Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra, secretaria general y exalcaldesa de Logroño. La situación orgánica en la autonomía es, y sigue siendo, complicada. Más ahora, con la escisión de Alberto Bretón (ex del PP), que ha creado un nuevo partido, Por La Rioja, poniendo en dificultad a los populares.

La necesidad de una candidatura renovada hizo que los ojos se dirigieran a Capellán. A cambio, el candidato exigió mayor autonomía en sus decisiones y estrategias. Este sábado Feijóo hará su única visita durante la campaña a Logroño. Los sondeos que manejan dentro del partido conservador miran a los 16 escaños en este momento, solo a uno de la mayoría absoluta.

En el socialismo riojano sostienen que los sondeos están equivocados, que ya en 2019 no detectaron el voto del PSOE (les daban entre 12 y 13 y sacaron 15) y que ahora mismo hay un porcentaje de votantes que se declaran indecisos pero que realmente van a votar a Andreu. Porque, explican, durante años el voto socialista estuvo proscrito. Sostienen que el PP creó un sistema "caciquil, de compra de voluntades" y que incluso les costaba hacer listas en algunos municipios. Ahora han llegado a 170 de los 174 pueblos que hay en La Rioja y, apuntan, "no tenemos problema para tener candidatos". Las sensaciones son ahora mucho "mejores" que hace cuatro años. Aunque admiten que Logroño representa la mitad del resultado y, pese a que tiene alcalde socialista, su decisión de abrir la ciudad a las bicicletas le ha ocasionado críticas.

O Andreu llega a 17 diputados, algo que parece complicado, o se queda en 15 y sigue necesitando los dos de Izquierda Unida y Podemos que se vuelven a presentar juntos, pese a que rompieron en esta legislatura y el PSOE gobernó gracias a la tránsfuga morada.

LA CLAVE: LA ENTRADA DE VOX

El PP tiene ahora 12 escaños y Ciudadanos, 4. La desaparición, prácticamente global, de los naranjas abre la puerta al reparto de sus votos. De los 18.000 votos que tenía Cs los socialistas calculan que conservará de 1.000 a 1.500. La clave es a dónde van esos 17.000. El PP, apuntan, cree que ellos absorben el 80%; Vox, un 10%, y el partido de Bretón, otros 10%. Pero los socialistas enmiendan estas cuentas y aseguran que un mínimo de un 30% de voto naranja irá al al PSOE. Y todo depende de si entra o no Vox que, en estos momentos, no tiene representación en el Parlamento. De hecho, la ultra derecha solo tiene una concejal en toda la región, en el municipio de Calahorra.

Los populares tienen la misma duda: si la formación de Abascal consigue entrar (como muchas encuestas reflejan a pesar de su escasa base territorial) podrían hacerlo directamente con dos diputados. Ese escenario aleja la opción de la mayoría absoluta del PP. El partido de Abascal lo obtuvo 6.200 votos en 2019.

En la dirección nacional de Vox, sin embargo, no tienen dudas de que sí entrarán en el Parlamento. Su estrategia pasa por ocupar la tercera plaza en muchos territorios, desbancando así a Ciudadanos, a pesar de que el grueso de los votantes pasaría a manos del PP.