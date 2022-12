UPN rompe con el PP y decide ir a las autonómicas en Navarra por separado

Javier Esparza resuelve la duda: no habrá coalición con el PP y Navarra Suma pasa a mejor vida

"Las encuestas nos dicen que esta vez sumamos más apoyos yendo por separado que yendo juntos", dice el líder de UPN

El presidente de UPN, Javier Esparza. / EDUARDO SANZ/ EUROPA PRESS

Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el PP irán a las elecciones autonómicas y municipales por separado. La coalición de Navarra Suma (donde en 2019 se unió el partido constitucionalista hegemónico en esa comunidad, los populares y también Ciudadanos) pasa a mejor vida. Pero en su lugar tampoco habrá ninguna otra alianza. El presidente de UPN, Javier Esparza, acompañado de su ejecutiva, ha terminado apostando por la ruptura. Ahora, el Consejo Político de la formación debe ratificar la decisión.

Terminan así unos meses de tiras y afloja donde la relación entre UPN y PP, socios durante muchos años, se había ido deteriorando. La pérdida de confianza mutua también crecía con los días y en Génova repetían el mismo mensaje: "Es Esparza quien debe aclararse".

Justo hace una semana se celebró el congreso del PP de Navarra, en el que Javier García se confirmó como nuevo líder popular en esa comunidad en sustitución de Ana Beltrán. Al acto acudió Esparza, pero también los diputados díscolos de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que fueron expulsados de UPN por oponerse a la reforma laboral del Gobierno.

No se trata de un asunto menor porque, como publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el PP estaba convencido de luchar por que los dos formaran parte del proyecto de las próximas elecciones, lo que exigía que Esparza aceptara esa condición. Ahora quedan pocas dudas de que los populares tratarán de integrarles sin UPN. En el entorno de Feijóo recalcan que la imagen en el congreso del PP navarro de hace días fue "dura" para Esparza: "Vio con claridad que Sayas y Adanero son como de casa". La ruptura se empezaba a asomar.

Pero Esparza dio sus motivos en una rueda de prensa este lunes. Y aseguró que "las encuestas dicen" que esta vez sumarán "más apoyos yendo por separado que juntos", afirmando que "tendrán más apoyo social, más alternativas y opciones para gobernar Navarra y para que EH Bildu no decida nada".

"Las encuestas nos dicen que esta vez sumamos más apoyos yendo por separado que yendo juntos y nos dicen que ir separados es lo que más opciones nos da para conseguir nuestro objetivo, que es volver a liderar Navarra y que EH Bildu no mande en esta tierra, que no decida", aseguró.

"Ir solos nos permite facilitar el voto a miles de simpatizantes socialistas moderados que no quieren más aventuras con el independentismo vasco, que no quieren acuerdos con EH Bildu", reiteró. Los populares son muy críticos en su primer análisis y consideran que el objetivo de Esparza es "no cerrarse ninguna puerta", incluso para un futuro acuerdo con el PSN.